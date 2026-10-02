María Paula Britos: una odontología que acompaña cada sonrisa desde sus primeras etapas

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El recorrido profesional de María Paula Britos fue orientándose hacia tres áreas que hoy se complementan en su práctica diaria: la odontopediatría, la ortopedia y la ortodoncia. Desde sus comienzos buscó acompañar a cada paciente durante las distintas etapas de su salud bucal, desde los primeros controles y el recambio dentario hasta los tratamientos que puedan requerirse durante el crecimiento.

Actualmente, atiende desde bebés y niños en tratamientos rehabilitadores hasta adolescentes y adultos que realizan tratamientos de ortodoncia. Para María Paula, uno de los aspectos más gratificantes de su profesión es poder seguir de cerca la evolución de quienes llegaron al consultorio desde muy pequeños y continúan atendiéndose con ella. Ese recorrido compartido le permite conocer sus historias y construir un vínculo de confianza tanto con los pacientes como con sus familias.

Prevención y diagnóstico temprano

Su forma de trabajar combina prevención, diagnóstico temprano, paciencia y dedicación. En el caso de los pacientes pediátricos, incorpora el juego, adapta las explicaciones a cada edad y utiliza pequeños reconocimientos como refuerzos positivos. El objetivo es que el consultorio sea percibido como un lugar seguro, donde cada persona pueda sentirse escuchada y respetada.

Dentro de su práctica, uno de los principales desafíos es transmitir a las familias la importancia de realizar las consultas a tiempo. Los dientes de leche cumplen funciones fundamentales, por lo que cualquier alteración requiere una evaluación oportuna.

La misma atención merece el crecimiento y desarrollo de la boca. No siempre es necesario esperar a que estén presentes todos los dientes permanentes para realizar una evaluación. Durante esta etapa pueden detectarse alteraciones en la posición de los dientes, la forma de morder, determinados hábitos o problemas funcionales para definir si es necesario intervenir o simplemente controlar su evolución.

De cara al futuro, María Paula busca continuar capacitándose e incorporar nuevas tecnologías relacionadas con la ortodoncia, la ortopedia y la planificación digital. Además, sumó una primera consulta virtual, especialmente pensada para quienes viven lejos, como una instancia inicial de orientación que permite conocer el caso y posteriormente planificar la atención presencial.

Su objetivo es continuar creciendo profesionalmente bajo una premisa que atraviesa su trabajo: cuidar cada sonrisa desde sus primeras etapas, entendiendo que consultar y actuar a tiempo puede hacer la diferencia.

MARÍA PAULA BRITOS

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Instagram : @od.britosmariapaula

Dirección de atención : Ayacucho 1357 Clínica CEO, San Luis capital