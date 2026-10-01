La primera vez de Robbie Williams en la Argentina: abrazo con la mamá de Tini, romance con Amalia Granata y show para Marcelo Tinelli

Robbie Williams se prepara para reencontrarse con el público argentino con tres conciertos consecutivos los días 1, 2 y 4 de octubre en el Movistar Arena, en el marco de su gira mundial Britpop Tour 2026, un recorrido que celebra sus más de treinta años de carrera. Su regreso también despertó el recuerdo de su primera visita al país, cuando dio un show para Marcelo Tinelli, se abrazó con la mamá de Tini Stoessel y tuvo un romance con Amalia Granata.

Así fue el inolvidable paso de Robbie Williams en el programa de Marcelo Tinelli

Hace 20 años atrás, cuando Robbie Williams tenía 30 años, participó de VideoMatch, el ciclo que conducía Marcelo Tinelli en Telefe. En apenas quince minutos de pantalla logró alterar por completo la rutina del programa y dejó varias escenas que todavía circulan en los archivos televisivos.

Robbie Williams con Marcelo Tinelli//Youtube

El cantante arribó al canal cerca de las 23, pero su ingreso estuvo lejos de ser tranquilo, Tinelli intentó recibirlo en la entrada, aunque la cantidad de fanáticos y el operativo de seguridad hicieron imposible concretar el saludo como estaba previsto. La situación fue tal que incluso las cámaras tuvieron dificultades para registrar el momento.

Una vez dentro del estudio, Williams interpretó tres de sus grandes éxitos: “Feel”, “Radio” y “Angels”. La presentación fue breve, pero suficiente para generar una reacción desbordada entre los espectadores y el propio equipo del programa. Su presencia también se apartó del formato estrictamente musical: el británico jugó al fútbol con el conductor y se animó a bailar junto al Oso Arturo, uno de los personajes más populares del ciclo.

Robbie Williams con la Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel//Youtube

Entre las imágenes que más llamaron la atención el archivo del programa de Telefe se encuentra un abrazo de Robbie Williams con Mariana Muzlera, madre de Tini Stoessel. En aquel momento, el vínculo con el programa era directo porque Alejandro Stoessel, esposo de Muzlera se desempeñaba como director de VideoMatch. La escena, registrada por las cámaras, adquirió otro significado con el paso de los años debido a la posterior popularidad de Tini.

Cómo fue la relación entre Robbie Williams y Amalia Granata

Uno de los momentos emblemáticos de la primera visita de Robbi Williams a la Argentina, fue su romance con Amalia Granata hace dos décadas atrás. En ese momento, la rosarina tenía 23 años y no era un rostro conocido por los medios, como es en el presente. De hecho, aquel vínculo con el británico le abrió paso a su popularidad.

Hace algunos años atrás en una entrevista para LN+, Granata recordó cómo conoció a Robbie Williams en el hotel donde él se hospedaba y luego de su presentación en el programa de Marcelo Tinelli. “Se me acercó el pibe a mi mesa y nos pusimos a bailar y charlar. Y se dio así espontáneamente”, reveló.

Amalia Granata//Instagram

La rosarina contó que después de ese encuentro siguió en contacto con el cantante y se comunicaban vía mail hasta que lograron verse una vez más. Según su relato para LN+, durante un viaje a Las Vegas por el casamiento de una amiga, un periodista chileno la incentivó a buscar al artista. Amalia Granata viajó junto a su amiga hasta una zona exclusiva de Beverly Hills, hasta la casa de Williams que tenía en Estados Unidos. Tras hablar con el hombre encargado de la seguridad y realizar una breve espera, recibió autorización para ingresar.

Robbie Williams//Instagram

Ahora, con su regreso al país, Robbie Williams no solo despierta gran expectativa por los shows que dará en el Movistar Arena y que promete repasar sus grandes éxitos; sino que también, despertaron las viejas anécdotas de su primera visita hace más de 30 años atrás y que revolucionó la televisión.