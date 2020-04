Joanna Braun: Presidenta y diseñadora de Joanna Braun SA

¿Qué la llevó a emprender un negocio por cuenta propia?

Siempre fui muy independiente. Trabajé algunas veces en relación de dependencia, y siempre en la búsqueda de encontrar lo que me apasionaba hacer. Así arranqué a trabajar con una diseñadora donde aprendí todo acerca de mi actividad y, en paralelo, estudié la carrera de Diseño de Indumentaria.

Luego comencé a trabajar sola. Hice una gran búsqueda de talleres y clientes que cumplieran con la calidad de lo que quería producir. Fue una búsqueda larga, y así me di cuenta de que la manera de trabajo independiente era la indicada para mi forma de ser. Trabajar en libertad y con mis tiempos. Ya hace más de 19 años que trabajo de forma independiente y con mi propia empresa.

¿Qué diferencial aporta la mujer a la hora de liderar un proyecto?

Creo que la mujer tiene tenacidad, empuje, visión y constancia, además de una manera de transmitir con calidez una forma de trabajo. Puede ser contenedora y empática con los demás. En mi caso, trabajo con talleres donde la mayoría son hombres. Busco siempre la empatía para trasmitirles de la mejor manera el trabajo a realizar, y todos trabajamos con muy buena onda y contentos, conscientes de formar parte de un equipo.

¿Cuál fue tu mayor caso de éxito?

Cada clienta satisfecha y feliz, usando mis diseños, para mí es un éxito.

¿Cuál fue el fracaso del que más aprendió?

No creo en los fracasos, creo en el aprendizaje. Como mujer emprendedora, cada paso que di me dio la pauta para seguir iluminando el camino y ver con qué piedra no debía volver a tropezarme. Ser emprendedora en este país es un ejercicio continuo de toma de decisiones, es estar atenta todo el tiempo.

¿Cuánto pesa la comunicación en su plan de negocios?

La comunicación es el 100 por ciento de mi plan de negocios. Es fundamental. Al vender todo online debemos comunicar por redes continuamente, armar estrategias para poder llegar de la mejor manera a nuestros clientes. Nuestras redes son fundamentales, así que continuamente estamos alimentándolas con un gran equipo de trabajo.

