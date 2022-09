Johanna Patrisso

CREDITO CARAS

Johanna, ¿cómo surgió tu pasión por el arte y qué sensaciones te generan?

Desde pequeña la curiosidad me guio y cómo un juego fui descubriendo técnicas con distintos materiales. Ese mismo gesto espontáneo sigue guiándome, de forma intuitiva, con la misma curiosidad.

Autodidacta, como en mis comienzos, incorporé conocimientos, técnicas y horas de taller, con la curiosidad como motor. El mismo asombro en cada paso que voy dando.

Cómo un juego de seducción frente a la tela en blanco que me cautiva, cada pincelada de color se transforma en un puente, un lazo que quiere cautivar también al espectador.

Siendo Maquilladora Profesional y Asesora de imagen, busco la belleza, esplendor, poesía, estética en tiempos donde de pronto todo se tiñó de incertidumbre, justo ahí mi pincelada se expendió más allá del borde del bastidor.

Comenzaba una etapa de reinventarse de resurgir de esta crisis pandémica que afectaba a muchos. En el transcurso de la pandemia no hubo eventos, lo cual corto mis posibilidades sociales. Gracias a las redes comencé a mostrar mis trabajos y así comenzó algo mágico donde mis seguidores de redes de apoco empezaron a crecer, las consultas llegaban. Allí analicé la posibilidad de compartir lo que tanto me gusta y llevarle la belleza del arte a diferentes espacios. Pude hacer realidad el sueño de compartir este mundo tan bello lleno de colores, técnicas e imaginación.

¿Qué estilo tienen tus obras?

Mis pinturas es un poder de síntesis en lo abstracto en tonos que van desde los blancos y negros a diferentes colores, texturas, dimensiones. No me personaliza una obra, ni técnica, abarco todas y quiero me reconozcan por eso. Por romper la estructura de pensar que un pintor debe reconocerse por una técnica puntual. Al ver mis obras descubrirán que son realizadas por mí, porque siempre tienen algo de mi impronta que me identifica.

¿Realizás cursos para seguir capacitándote?

Actualmente hago cursos de pintura de forma online y presencial. En estos talleres aprendo distintas técnicas, ya que enriquecen mis obras.

¿Dónde expones tus obras?

Voy subiendo imágenes de mis obras en Instagram, en locales de amoblamiento y decoración Fontenla, en donde están exhibidas con la curaduría de Lucila Isaurralde. Madero Harbour Puerto Madero, New concept, La Maison Arenales, Fontenla Rosario.

A su vez, este año participé en las exposiciones: International Contemporary Art Fair Mónaco, actualmente en Galería Van Gogh Madrid. Además, en la Expo Construir Hilton Buenos Aires.

¿Cuáles son tus próximas exposiciones?

Desde el 20 de octubre encontraran obras texturadas serie Tierra en Galería Alvear 1777, representada por la actual Presidente de la Asociación Argentina de Galerías de Arte, Hilda Solano, ex apoderada de Ernesto Sabato.

En octubre también encontrarán obra en la noche de los museos “Palacio Barolo”.

En noviembre en la semana de Art Basel Miami, junto a Red DoT Spectrum wynwood desde el 30 de noviembre al 3 de diciembre 2022, con mi serie de acrílicos Angel Alineados donde se expondrán ocho de mis obras.

En diciembre expondré Series de acrílico / Resina en Carilo Arte contemporaneo (@cariloarte).

¿Se pueden observar tus obras por las redes?

En mi Instagram podrán acceder a cada uno de mis pasos por este camino, seguir mis avances y mis obras. @johanna.patrisso_, conocer más sobre mí y este mágico mundo artístico.

Me inspiran los mensajes que recibo y la satisfacción de mis clientes cuando reciben su obra. Estoy muy agradecida por haberme permitido dejar ingresar al público a conocer mis trabajos y compartirlos. Más aun por su devolución la cual me llena de gratitud.

Datos de contacto:

Instagram: @Johanna.Patrisso_

Mail: [email protected]

Fotos: @connie_brooks_fotos