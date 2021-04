José Luis González Design: De Buenos Aires a Madrid

José Luis González es un diseñador y emprendedor argentino que se destaca por sus sillones únicos y de diseño en el mercado. Hoy conversamos con él quien nos cuenta más sobre su propuesta de diseño y su nueva colección, que se presentará en Madrid y Buenos Aires.

“Comencé con la producción en serie de algunos modelos mexicanos, siempre con la inquietud de fabricar distintos objetos (desde un simulador de Polo hasta un karting a pedal de chapa del modelo Jaguar). Este motor fue el que siempre me impulso y el que me llevó a tomar la decisión de transitar un nuevo camino”, destaca.

Con incertidumbre, pero con la seguridad de poder lograrlo, José Luis empezó realizando dibujos con el objetivo de llevar a cabo nuevos diseños de sillones. “Mi meta era salir de lo convencional, por lo que luego de un tiempo construí los primeros prototipos para poder probarlos y ajustar las alturas, formas y medidas finales. Siempre inspirado en los diseñadores de moda más que en los diseñadores industriales”, afirma.

Así fueron apareciendo diversos modelos a los que llamaron “Sillón Energía 1”, “Energía 2” y “Energia 333”. A ellas se le sumaron diseños como “La Silla Ámsterdam” y la “Silla X”, las Butacas “Londres” y “Barcelona”, y más recientemente el “Sillón Sexo” y las Mesas “Atlas” y “Atlas Living”.

“Pudimos armar un gran equipo en la parte metalúrgica y de encordados, ya que contamos con los mejores en las tareas de armado y construcción. Considero que eso fue fundamental para poner distancia y evitar las réplicas de los modelos”, cuenta José Luis que estará haciendo la presentación de su nueva colección Madrid, que sus seguidores esperan ansiosos en las redes con el hashtag #CopamosMadrid.

La “Mesa Atlas” es furor en la actualidad, ¿a qué se debe su fama?

La Mesa Atlas se distingue por su fortaleza y sus materiales nobles como el hierro junto con un acero tubular de 6x4, diría que es una estructura prácticamente indestructible. Con respecto a su tapa, está hecha en un super laminado nuevo, producido hace 2 años en Europa, el mismo es indeformable y apto para la intemperie. A su vez, estamos realizando esta pieza también en quebracho, siendo una pieza ÚNICA en el mercado nacional, destacándose por sus vetas y materiales exclusivos.

Suelen haber réplicas de tus modelos, ¿te molesta o te impulsa a ir por más?

Por un lado, me molestan las réplicas, pero por otro lado me marcan que estoy yendo por un buen camino y que se me considera un diseñador de élite. Para evitar que los clientes adquieran una pieza falsa, les cuento que los canales oficiales de venta son los Instagram @hausdesignBA y @joseluisgonzalezok.

¿Nos podés adelantar algo de los diseños que se vienen?

A futuro tenemos diseñado una nueva serie que estará siendo lanzada en Madrid, cuando podamos viajar y que, sin dar más detalles, dará una nueva tendencia a los muebles de decoración nacionales. A través de nuestros canales oficiales les estaremos adelantando las novedades de esta nueva colección.

Datos de contacto : @joseluisgonzalezok – @juanarepettook