Julieta Amelie: mentora de mujeres

¿Qué te llevó a emprender?

Con el nacimiento de mi segunda hija, descubrí una de mis pasiones. Al cumplir su primer añito, comencé mi primer emprendimiento del servicio de Candy Bar. De ahí jamás paré.

¿Qué diferencial aporta la mujer a la hora de liderar?

Tener confianza en si misma. No sólo alcanza con desear algo, sino ¿qué voy a hacer?, ¿qué estructuras voy a romper?. Una mujer segura de sí misma puede conseguir todo lo que desee.

¿Cuál es tu mayor caso de éxito?

Fue conmigo misma. Hace un año atrás me diagnosticaban un tumor de mamas. Sentí que el mundo se me caía a pedazos tenía dos caminos: o me dejaba vencer o salía a batallar. Y así fue salí a capa y espada. Ése fue mi mejor caso de éxito.

¿Qué aprendiste de los fracasos?

A levantarme las veces que sean necesarias.Sé que errando aprendo, y ya sé que camino no tomar.Un niño cuando nace no aprende a caminar, sino que primero gatea, hasta que aprende a caminar, y luego corre.

¿Cuánto pesa la comunicación en tu plan de negocios?

Sería cómo el “defensor” de un plantel. En el mundo de la era digital,no alcanza con sólo tener lo mejor sino que necesitamos “conectar” desde nuestro ser. Sin una buena comunicación no hay ventas.

