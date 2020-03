Karina Vartanian: asesorías de imagen para mujeres reales

Karina Vartianan es asesora de imagen hace ya 10 años. Comenzó en la profesión con la premisa de ayudar a las mujeres a reencontrarse con sus mejores facetas a través de la indumentaria, buscando potenciarlas en este camino.

“Todo comenzó en la búsqueda de un cambio personal, que incluía volver a amigarme con mi cuerpo y mi autoestima”, comenta la asesora que remarca que “me imaginaba viviendo un estilo de vida mucho más flexible donde pudiera no solo disfrutar del trabajo, sino que me permitieran, pasar más tiempo principalmente con mis hijos y mi familia”.

Hoy Karina le cuenta a Caras sobre sus comienzos en la asesoría y sobre cómo, a través de su escuela, busca fomentar cambios internos en cada mujer, logrando que cumpla sus propias expectativas.

¿Como comenzaste en la profesión?

Ejerciendo como Ingeniera en Sistemas y en relación de dependencia, comencé a sentir que mi vida eran un montón de obligaciones, intentando cumplir con las expectativas de los demás menos con las propias.

Y allí comencé un camino sin retorno. Algo que comencé para aplicarlo a mi propia imagen, terminó siendo una de las pasiones más grandes del planeta, me atravesó primero a mí, para luego ayudar a otras mujeres. Y así, casi sin darme cuenta, descubrí mi verdadero propósito.

Mi estudio o escuela comenzó como un showroom, donde vendía indumentaria. En los comienzos, en 2016, apenas me animaba a dar algunas sugerencias y tips de imagen a mis clientas.

Pero un día me animé. Comencé con una charla, luego con un taller. Así de a poco, el showroom fue tomando forma de escuela, sumando más talleres, cursos de imagen personal y, desde 2018, también la incorporación de la carrera de asesor de imagen para formar nuevas asesoras de imagen. Convirtiéndome así en capacitadora.

Hay asesorías personalizadas ¿Que te piden las clientas en estos casos?

Trabajo con mujeres reales, profesionales o no, que se sienten cansadas de postergarse o necesitan un cambio de imagen. Mujeres que acaban de ser mamás, que están en un tratamiento de descenso de peso, que están comenzando un nuevo proyecto, que cambiaron de década, de trabajo, etc. En definitiva, son mujeres que su estilo de vida cambió, evolucionó y necesitan ayuda con su imagen para acompañar ese cambio.

En general la problemática de estas mujeres tiene que ver con que su imagen no refleja quiénes son. Por este motivo, no saben cuáles son las prendas que las favorecen, no saben comprar y tampoco saben combinar prendas para armar sus conjuntos en el día a día. Me encargo de guiarlas y acompañarlas a encontrar un estilo propio.

Por eso las asesorías son personalizadas, teniendo en cuenta el estilo de vida de cada una, partiendo desde el autoconocimiento y aceptación. Este es el punto de partida para desarrollar un estilo propio y auténtico, que se pueda sostener en el tiempo.

Para ello, les enseño cuáles son las prendas y colores que las favorecen, a depurar su guardarropa, a comprar de manera inteligente y a que puedan armar la mayor cantidad de conjuntos posible para su día a día.

Realizas cursos y capacitaciones. ¿De que constan los mismos?

Tengo dos tipos de cursos : los más cortos, que tienen una duración de 2 a 3 meses y están orientados a la imagen personal. Se trabaja en las asesorías individuales, pero con una dinámica diferente, es decir grupal.

Luego están los que dicto en la Carrera de Asesor de Imagen, capacitando y formando nuevas profesionales de la Imagen. Este formato tiene una duración de 10 meses y tiene una instancia evaluativa para poder obtener el certificado.

Las clases grupales tiene el plus de poder generar un espacio de comunidad y contención, para compartir nuestras historias, cómo nos sentimos y lo que nos pasa.

Mi escuela es un lugar muy cálido, íntimo, donde las mujeres nos reunimos no sólo para aprender, sino que el espacio y el tiempo está pensado para compartir y conocernos. Yo digo que es una forma de terapia de grupo.

¿En que buscas diferenciarte de la competencia?

Un diferencial que amo de mi marca tiene que ver con mis formas para conectar de mujer a mujer, desde la empatía, no solo entendiendo lo que necesita sino cómo se siente y, desde ese lugar, poder ayudarla y hacer un seguimiento bien personalizado.

Por otro lado, las clases transcurren en un medio de indumentaria. En él busco mostrar los tipos de prendas, las texturas y el armado de diversos conjuntos, llevando al frente otro diferencial de mi marca, lo “práctico y accionable”.

Soy una convencida de que, cuando la experiencia nos pasa por el cuerpo es cuando “nos cae la ficha” y el aprendizaje queda grabado a fuego. A mí me gusta decir que se llevan el aprendizaje puesto en el cuerpo.

La calidad de servicio suele ser muy importante. ¿en dónde te gusta poner el foco?

Pongo mucho foco en el resultado de que lo trabajado con cada mujer. Busco que impacte no sólo en su imagen, sino principalmente en su autoestima y tenga repercusión en su entorno para que tenga las herramientas para sostenerlo en el tiempo por ella misma.

¿Como te ves y te proyectás en el futuro?

La proyección a un futuro inmediato es lanzar los cursos en formato on-line para llegar a más mujeres de todo el país y luego de habla hispana.

Conoce más en www.karinavartanian.com o en sus redes de Instagram y Facebook.

Para contacto : Karina Vartanian - Asesora de imagen // Tel.: 0351 5503836 // Mail hola@karinavartanian.com // Ciudad de Córdoba, Argentina.