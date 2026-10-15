Kikiwi, el proceso de una marca de diseño de autor

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Kiara, ¿cómo comenzaste en el mundo de la moda?

Comencé con Kikiwi de manera informal, con apenas 16 años, pero con una fuerte pasión por crear. Ese mismo verano de 2019, mi abuela me enseñó a coser con su máquina antigua y despertó en mí la curiosidad y el entusiasmo por el mundo de la costura y el patronaje. Como mi experiencia era poca, empecé vendiendo scrunchies para el pelo, que eran fáciles de cortar y confeccionar porque consisten solo en un rectángulo y un elástico. Con el tiempo, luego de realizar muchos cursos y hoy estando a casi nada de terminar la carrera de Diseño de Indumentaria, mis conocimientos evolucionaron muchísimo.

Frente a la ropa masiva, vos elegís producir a pequeña escala. Contanos, por un lado, ¿cómo definís la propuesta de Kikiwi y, además, qué servicios ofrecés?

Kikiwi es una marca de diseño de autor donde las prendas son exclusivas y producidas en pequeñas escalas. Tienen un proceso lento pero muy meticuloso, desde el diseño hasta la confección. Para algunas piezas ofrezco un servicio personalizado en el que se pueden ajustar largos y anchos; por ejemplo, aumentar el largo de un corset o el dobladillo de un pantalón sastrero. Además, trabajo mediante mini lanzamientos con una cantidad limitada de prendas que, una vez que se venden, no se vuelven a producir.

Estás en la etapa final de tu carrera universitaria en un escenario complejo para el sector textil. ¿Cuáles son los pilares en los que te apoyás para proyectar el crecimiento de la marca?

Ahora que estoy a un pasito de recibirme, me gustaría poder dedicarle más tiempo a la marca e impulsarla aún más. Trabajar de manera independiente es un privilegio dado el contexto y lo difícil que es mantener una marca de indumentaria en Argentina. Sin embargo, creo que con una propuesta original y sosteniendo mis valores de mantener una producción ética y local —sin seguir tendencias, pero con un estilo divertido y auténtico— va a ser posible seguir creciendo.

¿Cómo definís la identidad de tu marca en comparación con otras propuestas actuales?

La autenticidad en mis productos lo es todo, porque todo tiene un desarrollo propio, desde moldería, bordados y textiles. Además, trato de ser transparente con mi método de producción: trabajo con una sola modista, con quien producimos a pedido, respetando los tiempos necesarios que conllevan crear estas prendas con tanto detalle. Y creo que esto es importante para el cliente también: saber que está eligiendo impulsar este modo de consumo más consciente y apoyando a una marca que se basa en la creatividad.

Si hoy tuvieras la oportunidad de empezar de cero, ¿en qué cambiarías?

¡Tantas cosas! Como mencioné antes, era muy chica cuando arranqué y no tenía nociones de diseño, negocios ni marketing. Por un lado, creo que esa misma inocencia fue la que me permitió crear sin limitaciones ni miedos; pero hoy veo fundamental proyectar a Kikiwi como una marca consolidada y ya no como un simple emprendimiento. Esto implica diseñar una experiencia de compra verdaderamente placentera, seleccionar materialidades nobles que aseguren una larga vida útil y apostar por diseños funcionales y adaptables.

Kikiwi | Kiara Lin de Souza

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