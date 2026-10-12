Darío Giordano se defendió de las acusaciones de su hijo y emitió un comunicado: “Rechazo las acusaciones de violencia que se me atribuyen”

El universo del espectáculo atraviesa horas de profunda conmoción a partir de las declaraciones públicas de Valentín Yan. El joven relató situaciones de maltrato vividas durante su infancia y adolescencia, y apuntó directamente contra su padre. Ante la magnitud de la repercusión mediática, Darío Giordano decidió romper el silencio mediante un comunicado oficial, emitido en LAM (América TV), en el que negó de manera categórica los episodios de agresión física y psicológica que se le atribuyen. La noticia generó un fuerte revuelo en los medios y abrió un debate inmediato sobre los límites de la exposición familiar y los difíciles procesos de duelo.

Dario Giordano se casó con Romina Yan en 1998

Dario Giordano: Un descargo tajante frente a la exposición mediática

En medio del revuelo generado por la entrevista de Valentin Yan, el exmarido de Romina Yan eligió difundir su postura. En el texto, el productor remarcó con firmeza que las situaciones descriptas por su hijo no sucedieron. “Como siempre sostuve, esos hechos que se denuncian nunca ocurrieron y por lo tanto nunca fueron comprobados”, expresó en su mensaje público.

El comunicado de Darío Giordano donde rechaza las acusaciones de violencia

De este modo, buscó marcar un límite frente al alcance que tomó el caso en los medios de comunicación. Pese al tenor de los dichos de Valentín, el empresario optó por no entrar en una guerra de declaraciones cruzadas ni exponer detalles de la intimidad familiar. Según indicó, prefiere preservar el vínculo y resguardar a sus otros hijos, Azul y Dante, quienes según sus palabras transcurrieron una realidad diferente en el hogar. Además, hizo mención a un proceso judicial tramitado años atrás para respaldar su postura de que no existieron pruebas válidas.

Dario Giordano: El rol paterno, los errores del pasado y el pedido de disculpas

Lejos de adoptar una postura netamente confrontativa, Darío Giordano reflexionó sobre el difícil camino que le tocó transitar tras la dolorosa pérdida de Romina Yan en septiembre de 2010. Explicó que debió afrontar la crianza en momentos de extrema vulnerabilidad personal, donde su lugar como padre quedó bajo la lupa de manera constante y muchas veces en condiciones desfavorables.

Franco y Valentín Yan viven con su abuelo Gustavo Yankelevich

Asimismo, reconoció que las familias cargan con dolores profundos y heridas difíciles de sanar con el paso de los años. En esa línea, sumó un pedido de disculpas dirigido a quienes se sientan afectados por la situación, comprendiendo la angustia que rodea a este conflicto. Aclaró que intentó hacer lo mejor posible con las herramientas emocionales de las que disponía en aquel momento de profundo desconcierto.

El vínculo con sus hijos como prioridad inquebrantable

Hacia el cierre de su comunicado, el empresario intentó dejar en claro que los sentimientos hacia su familia se mantienen intactos a pesar de la tormenta mediática. Subrayó que su rol principal continúa ligado a la paternidad y al afecto genuino que construyó con ellos desde el primer día.

“Por encima de cualquier acusación, de cualquier conflicto y de cualquier diferencia, hay algo que nunca cambió: soy el papá de mis hijos. Los amo profundamente. Los amé desde el primer día y los voy a amar siempre”, concluyó Darío Giordano, en un intento por cerrar el tema y apelar a la vía privada para encauzar una situación que sacude a la farándula argentina.