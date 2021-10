La Baulera: muebles a medida y propuestas que inspiran

Bar Scarponi (32), mujer creativa, inquieta e inspiradora que, desde 25 de Mayo, arma muebles a medida y hace de su pasión un trabajo con estilo propio, alejado de las modas y cerca de lo auténtico. Hoy nos cuenta el crecimiento y evolución de La Baulera, su sueño hecho realidad.

¿Cómo surgió la idea del emprendimiento?

Decidida a volver a mi pueblo y trabajar en el diseño de interiores me arriesgué a emprender mi local de decoración. Abrí, literal, con dos floreros y una cómoda de mostrador. Al principio vendía muebles restaurados que compraba en remates y modificaba a gusto. Y sin preverlo, al poco tiempo, tenía un lugar con soluciones decorativas convertido en un refugio para las clientas y un sueño hecho realidad para mí. De a poco fui construyendo mi equipo de trabajo con el que emprendí un nuevo desafío: armar una línea de muebles propia.

Queríamos ofrecer productos artesanales y hacer realidad los modelos y estilos que veíamos en internet. Hoy no sólo vendemos esos muebles en nuestros locales, también los armamos a medida en tiempo récord. No fue fácil ni de un día para otro. Fueron años de pruebas y errores que nos permitieron crear una línea rústica y elegante a la vez, donde la calidez de la madera es protagonista en cada ambiente.

¿Cuál consideran que es su diferencial y que experiencia buscan brindarles a sus clientes?

Con mucho esfuerzo y trabajo, instalamos en la zona un estilo que nos identifica, soluciones a medida y muebles creados por nosotros mismos. Que los clientes confíen y elijan lo artesanal por sobre lo estandarizado es motivador, nuestro motor y la razón por la que no paramos de aprender y mejorar. Además de un producto, queremos que encuentren asesoramiento personalizado y un equipo dispuesto a crear y transformar espacios reales para disfrutar toda la vida.

¿Qué líneas de productos ofrecen?

Ofrecemos muebles de madera a medida a precios asequibles que van desde espejos hasta vajilleros, mesas, vanitorys, juegos de sillones de exterior, respaldos de cama y todo lo que el cliente imagine para equipar su casa. Además sillas y sillones, objetos decorativos importados y textiles hechos en nuestro taller. Nos adaptamos a cada necesidad, espacio y presupuesto. No hay dos productos idénticos. Trabajamos diseños exclusivos y atemporales, en maderas duras, paraíso, peteribí y lapacho. También personalizamos tintes, lustres y terminaciones a gusto.

¿Cómo se proyectan? ¿Qué es lo que viene a futuro en la marca?

Siempre estoy pensando en progresar, perfeccionar cada trabajo y superarme día a día para poder brindar propuestas nuevas todo el tiempo. Llegar a nuevos usuarios y sostener este negocio en un país donde es difícil conseguir estabilidad, es un reto constante que asumo con convicción. No pienso en los obstáculos, me gusta esa inyección de adrenalina que tiene emprender y cualquier proyecto relacionado a mi rubro es bienvenido.

Tengo un equipo increíble, que me acompaña en cada aventura y es tan responsable como yo del crecimiento. Sin quedarme con ganas de nada hice de mi pasión mi profesión. Un trabajo sin horarios que me tiene entre 25 de Mayo y 9 de julio, y me pone felíz poder llevar a cabo.

PARA SABER MAS : Instagram: LaBauleragalpon - Tienda online. www.labauleragalpondediseno.com.ar // Teléfono de contacto. WhatsApp 2345-445485 - Calle 29 número 980 (25 de Mayo) Libertad 1067 (9 de Julio).

Mirá el video de La Baulera: