La Lechuza: cuero, diseño y calidad

La Lechuza es una marca creada por Rocío Sáenz, una emprendedora nacional, que buscaba desarrollar su pasión por crear. Su preferencia por el cuero y el gusto por las carteras la definieron y la llevaron a crear productos únicos. Hoy ella conversa con CARAS donde nos cuenta más sobre su espacio. “El nombre, sin lugar a dudas, está relacionado con mi espíritu de libertad y la creatividad”, destaca Rocío y afirma que “desarrollamos un vínculo muy cercano con nuestros clientes; sus inquietudes suelen estar relacionadas con los colores y las texturas de los cueros”.

¿Qué diseños tienen a disposición y cuál es su diferencial?

Diseñamos modelos que identifiquen a la mujer especialmente, y pienso que nuestro diferencial es hacer un producto diseñado para la mujer que se anima a más. Buscamos combinar colores; texturas y armar sus propios looks. La calidad del cuero, herrajes, cierres y cadenas son muy importantes para La Lechuza ya que buscamos entregar un producto perdurable en el tiempo.

Si tengo que hablar de algún diseño en especial, tengo que contarles del “Sobre Luz”; que fue diseñado con colores vivos, flecos amarillo patito, cuero fuxia, cierre azul eléctrico y combinado con una cinta que me trajo mi madre de la India, que hace la diferencia.

¿Cómo se han reinventado con la pandemia?

Reinventarse, una palabra clave en estos tiempos. Lo más importante para la marca este año fue haber lanzado la página web para agilizar tiempos y poder seguir mostrando nuestros productos.

A su vez se incorporó mi hija Gloria para hacer un equipo, ya que ella al estar estudiando “Diseño y Gestión de estéticas para la moda”; ayudó mucho al desarrollo de nuevos modelos y estrategias que sirvan para el crecimiento de la marca. Lo interesante es tomar lo mejor de las diferentes generaciones y ponerlo en práctica en la “cocina” de la marca.

¿Qué satisfacciones obtienen de su trabajo?

La mayor satisfacción es ver al cliente contento con el producto que compró. Desde nuestro espacio, queremos brindar un producto de calidad que apele también al tacto y al olfato del cliente, que al tocar y oler los cueros pueda apreciar las texturas y colores que elegimos.

¿Qué producto/servicio tienen a su disposición? ¿a qué público apuntan?

Empezamos con carteras, mochilas y brazaletes, y de a poco fuimos incorporando más productos. Actualmente contamos con carteras de diferentes modelos, sobres, mochilas, riñoneras y accesorios; billeteras, cinturones, brazaletes y sombreros para completar el look.

También contamos con un espacio en la página web donde les contamos cómo cuidar su producto de cuero. Algo muy importante para que su producto perdure en el tiempo. Cada uno de los diseños está inspirado en las mujeres modernas, descontracturadas que a través de la belleza buscan una armonía entre lo simple y lo moderno.

Si me preguntan, mi modelo favorito es la “Little Bag” que tiene doble funcionalidad, por tener una correa corta desmontable y otra larga, con un plus que es poder cambiarle la correa corta, y así le podés dar un look casual y canchero o un look más clásico.

¿Cómo se proyectan? ¿Y qué es lo que viene a futuro para la marca?

Hay varios proyectos para la marca; aún son ideas a las que iremos dándole forma. Nos gustaría poner un local, donde el hombre o el hijo que busca regalarle algo a la mujer o la madre, encuentre en nuestro espacio productos para agasajar a esa mujer actual de la que hablamos.

Datos de contacto : IG @lalechuza - FB La Lechuza - www.lalechuzacarteras.com - Cel. 1159602837.