¿Cómo fueron los inicios en tu profesión?

Desde muy pequeña me ha interesado el mundo espiritual, hasta que a los 15 años me convertí en Tarotista del TAROT EGIPCIO. Mi negocio surgió en el 2021, en ese momento tenía 19 años y estaba estudiando Derecho. Luego de una sesión de Registros Akáshicos consultando acerca de mi misión almica comprendí que mi camino no era ser Abogada, sino poder contribuir a los Seres a partir de otras herramientas. Allí surgió LA MAGIA DEL TAROT, comencé a estudiar y canalizar grandiosas técnicas holísticas y esotéricas. Hasta el día de hoy con 21 años brindo sesiones y clases evolutivas para expandir la Consciencia. En la actualidad, mi marca se llama La Mágica Iael, representando todas las magias que ofrezco.

¿Cuáles son los servicios que brindas?

Ofrezco TAROT, MÉDIUMNIDAD, COMUNICACIÓN CON ANIMALES, CANALIZACIONES, BARRAS DE ACCESS, PROCESOS DE CUERPO, REGISTROS AKÁSHICOS, LIMPIEZAS ENERGÉTICAS, y más magia.

¿Cuál es la finalidad de tus servicios y clases?

Percibo que hay un cambio de paradigma a nivel universal, y la finalidad de mi marca es que cada Ser cree más expansivo y grandioso para su vida. Comprender que estamos aquí para disfrutar y ser más de nosotros mismos es el primer paso hacia la Evolución Espiritual.

Datos de contacto:

Teléfono: +54 9 1164676069

+54 9 1166071556

Mail: [email protected]

Instagram: lamagica_iael

Facebook: La Mágica Iael