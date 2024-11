La Menopausia sin Regla

CREDITO CARAS

Menopausia: es la última regla, la última sangre menstrual, el último día de tu sangre en tu vida. Luego de leer esto no permitas más que te llamen “menopáusica”

No eres “menopáusica”, ni estás enferma, ni necesitas medicamentos.

Con apoyo e información, la menopausia ofrece a la Mujer el paso siguiente a la iniciación del poder personal.

A semejanza de la electricidad, la menstruación (su flujo y reflujo energético) es una “corriente alterna” que, cuando ya no la tenemos, ese flujo adquiere la intensidad y uniformidad de una “corriente continua”. Cargadas de energía estamos hasta el punto en que nos hemos abierto a la sabiduría de la Hechicera.

¡Todo lo relacionado con nuestra sangre menstrual está atravesado por el estigma de sucio, feo y malo!

Tienes que estar 100% joven, fresca y radiante, aunque tengas un volcán en erupción por dentro. Sonrisa a punto, postura de modelo de pasarela y la vida de los otros, más importante que la tuya.

Una de las falacias sobre nuestros cuerpos femeninos es que tenemos que medicarnos y hormonizarnos cuando llega nuestra última gota de sangre menstrual.

Con el cuento de que ya no serás fértil, también te meten -en la bolsa de mentiras- esa loca idea de que no tendrás orgasmos, ni gozo, ni placer una vez que ya no tienes la regla.

Regla N°1: es falaz

Regla N°2: no todas necesitamos hormonas y estrógenos, ni a todas nos hacen bien.

El cuento de las abuelas y la medicina tradicional sobre la menopausia está caduco, ya hay “otros cuentos” más beneficiosos y se está rompiendo el tabú sobre nuestra sangre.

El Sofoco, la estrella de esta etapa.

A veces escucho esto: "me vino un sofoco tremendo” y es como que "viene el Sr Sofoco" y te revuelve toda. Queremos sacarlo, que se vaya...que no me toque ni me incomode.

Y te invito a pensar esto, por cada vez que tienes un sofoco: ¿cómo está tu sistema nervioso? ¿qué sucedió durante el día, fuera de lo normal?

Pregúntate: ¿qué emoción diferente tuve? ¿qué momento desagradable pasé? ¿qué sentir tuve que fingir?

Los sofocos, sumado a los cambios hormonales (propios de la evolución física, biológica, natural que está ligado al sistema nervioso y nivel energético) además de la ansiedad, preocupación y el estrés laboral están íntimamente relacionados al sistema nervioso conectado a tu cerebro.

LO IMPORTANTE es frenar y preguntarte: "qué me sucedió?" para que el sofoco, te sofoque tanto!

Mirarnos como seres completos donde lo evolutivo, lo emocional, lo espiritual y lo físico es un compost lo suficientemente poderoso como para dejarlo solo en las manos de la medicina tradicional alopática.

Necesitamos hacer un espacio personal e íntimo de escucha profunda sobre los cambios que te suceden a lo largo de la vida.

Sin nuestra sangre menstrual podemos vivir durante unos 30 años más…¿alguien realmente cree que nuestra vida activa, sexual y gozosa termina con nuestra última sangre?

