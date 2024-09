LA POTENCIA DE LAS PLANTAS MEDICINALES EN LA SALUD

CREDITO CARAS

G: Jorge gracias por darnos este tiempo un honor…vamos al grano ¿Quéelegir: remedios naturales o químicos sintéticos?

Gracias a vos Georgina, por generar este espacio para aclarar conceptos para la gente. La elección va a depender del estado de la enfermedad. Por ejemplo, en procesos agudos, va a resultar más práctico y eficaz recurrir a un producto químico, ya que su rapidez de acción es muy superior al producto natural. Como bien decías, están los ejemplos de resolver una infección general, o una crisis de asma o un dolor intenso agudo. Pero, el producto químico cuando se aplica en procesos crónicos, es ahí donde pierde eficacia y aumenta su peligrosidad. Ese es el momento de recurrir a un producto natural (bajo asesoramiento profesional), que es excelente en las fases crónicas de las enfermedades, y no tiene la peligrosidad de los remedios químicos.

G: ¿Podes contarnos ejemplos de situaciones clínicas comunes donde hay muchas personas medicadas y que se podrían tratar con plantas y estilo de vida perfectamente?

Son muchos los casos: dispepsias, gastritis, insomnio, ansiedad, colesterol y triglicéridos altos, recurrencia de infecciones urinarias, dolores crónicos, patologías de piel, abordaje de ciertas patologías autoinmunes, menopausia, pérdida de energía y líbido, próstata, várices, etc.

G: ¿Qué sugerencias podrías hacer para seguir tomando conciencia sobre el exceso en el consumo de medicamentos alopáticos?

Primero, NO automedicarse. Pero también es cierto, que la prescripción del médico debe ser responsable, ya que muchas veces es el propio médico quien genera una polifarmacia peligrosa para el paciente. Un paciente informado debe hablar siempre de estos temas con su médico y sin ningún resquemor, porque es él quien pone el cuerpo frente al fármaco.

G: Tus palabras finales y mil veces gracias por tu sabiduría compartida para nuestro bien y el de toda la humanidad. Gracias Jorge.

Gracias a vos Georgina. Siempre digo que un buen profesional de la salud es aquel que recomienda a sus pacientes, remedios que el propio terapeuta tomaría. Y esto no siempre ocurre. Como decía Paracelso “lo que diferencia a un remedio de un tóxico, es la dosis”. Por eso hagamos siempre uso racional de cualquier medicina, sea química o natural.

Gracias al Dr, Jorge Alonso por su tiempo.

