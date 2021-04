La revolución postparto de Alice in Momland

¿Cómo surgió la idea del emprendimiento?

Alice in Momland® nace de la necesidad de hablar del postparto tal cual es, de lo que nunca nadie cuenta, de sus realidades y desafíos. Notamos que, no sólo las mamás no llegaban preparadas a esta etapa, sino que tampoco existían productos útiles y necesarios para su cuidado personal. En Alice acompañamos a las mamás a través de información y de productos que les facilitan su recuperación. Queremos mujeres informadas, preparadas y listas para atravesar el postparto de la mejor manera posible.

¿Cuál consideran que es su diferencial y que experiencia buscan brindarles a sus clientes?

Nuestra frase de cabecera es “Estamos para todo lo que no te avisaron que iba a pasar”. Mostramos el postparto real y sin tabúes. Alice llegó proponiendo un cambio y creando productos únicos que brindan bienestar y comodidad para las mamás! Queremos darles una experiencia positiva en esta etapa donde se están encontrando con ellas mis mas, adaptándose a los cambios en el cuerpo, dolores, goteras varias y hormonas revolucionadas. Nosotras nos ocupamos de las mamás para que ellas puedan ocuparse de sus bebés.

¿Cuáles son los productos estrella o más requeridos?

Todos nuestros productos tienen una finalidad específica para ayudar a las mamás durante el postparto: ofrecemos soluciones para los desafíos después de un parto vaginal o cesárea. Contamos con productos originales y exclusivos de la marca, como el MOMpad™, que creamos y diseñamos de cero y nuestras botellas perineales, MOMbottle™ y MOMsplash™, que son únicas en nuestro país. También creamos KITS DE SUPERVIVENCIA postparto, donde seleccionamos productos que brindan soluciones a distintos temas.

El MOMpad™ es nuestro producto estrella! Es un pad de gel postparto reutilizable que diseñamos para aliviar las zonas más comprometidas del cuerpo durante esa etapa: ya sea para las molestias en la zona perineal (vulva, suturas, hemorroides, etc.), la herida post cesárea o las lolas durante la lactancia! Es frío/calor, completamente anatómico y, aún congelado, ¡nunca se pone duro! El cuerpo debe recuperarse después de traer un bebé al mundo, siendo el MOMpad™ el mejor aliado! La MOMbottle™ y la MOMsplash™ son otro gran éxito!

La higiene perineal postparto puede ser complicada y nuestras botellas son, sin lugar a dudas, la solución ideal para que la mamá se enjuague las partes íntimas de manera cómoda, segura y eficaz. Vienen a reemplazar la famosa “jarrita”, un recipiente que hace casi imposible enjuagar sin hacer un enchastre y que tampoco permite apuntar a la zona que necesitamos. Además, estamos en pleno desarrollo de productos nunca antes vistos en Argentina!

¿Qué es lo que se viene en la empresa? ¿Cómo se ven en el futuro?

Alice in Momland® crece a pasos agigantados, contamos con 15 puntos de venta en el país. Nuestro gran objetivo es revolucionar el postparto en el mundo! En breve se viene el lanzamiento de Alice en Canadá que es un proyecto en el que venimos trabajando hace mucho tiempo. Ya estamos pisando fuerte en República Dominicana, Guatemala y muy pronto estaremos en México, Uruguay y Chile. Alice llegó para revolucionar la manera en que las mujeres viven su postparto.

Datos de contacto : www.aliceinmomland.com - hello@aliceinmomland.com - IG: aliceinmomland.ar

Mirá el video de Alice in Momland: