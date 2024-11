La Transformación de Rita Essen: De Docente a Líder Emprendedora

CREDITO CARAS

• Rita, ¿qué te motivó a emprender con Essen y cómo fue tu camino hasta convertirte en líder de un equipo de vendedoras?

Lo que me llevó a emprender en Essen fue que nadie había leído la "letra chiquita" de la maternidad. A los 27 años, fui mamá de Theo y me encontré con la necesidad de dejar el mi trabajo como docente porque no tenía quién cuidara de mi hijo. Dependía de algún familiar o amigo para que lo cuidara mientras yo trabajaba, lo cual me generaba un gran malestar. La otra opción era pagar un jardín de infantes o una niñera, pero al hacer los cálculos, me daba cuenta de que prácticamente estaba trabajando para cubrir esos gastos. Me preguntaba: ¿para qué trabajar si lo que ganaba se iba en remis, taxi, colegio y niñera? Además, no estaba presente para mi hijo.

Fue entonces cuando decidí tomar la decisión más difícil de mi vida: dejar mi trabajo en relación de dependencia y comenzar a emprender. Te juro que fue una de las decisiones más complejas que tuve que enfrentar porque muchas personas me señalaron con el dedo. Mis amigas, familiares e incluso mi propio padre me dejó de hablar. Él no podía entender que dejara mi trabajo como docente para dedicarme a vender ollas. Para él, era inconcebible que su hija, formada y capacitada, eligiera un camino diferente al tradicional.

En algunas sociedades, el emprendimiento todavía es mal visto por algunas personas. En cuanto al liderazgo, no fue algo que busqué de manera consciente; fue un proceso que se dio de forma natural. Cuando Essen entra en la vida de las mujeres, comienza a generar pequeños cambios y transformaciones. Esos cambios te llevan a evolucionar, sanar, progresar y a querer ser mejor. Comienzas a visualizar lo que deseas para tu futuro y te das cuenta de que la empresa te proporciona todas las herramientas necesarias para lograrlo. Te permite transformarte, mejorar tu vida y la de tu familia.

Para mí, fue un proceso de sanación interna y de mucho estudio. Irónicamente, mi papá, quien me dejó de hablar por dejar la docencia, no sabe que desde que comencé a liderar no he dejado de formarme ni un solo día. He estado en constante aprendizaje: estudiando técnicas de neuroventas, estrategias de cierre de ventas, marketing digital, y más. Mi evolución desde que decidí emprender ha sido maravillosa. Además, he utilizado las herramientas de la docencia para capacitar a mi equipo de ventas, lo que me ha permitido crecer no solo como empresaria, sino también como persona.

• ¿Cuáles son las claves para capacitar a tu equipo y asegurar que cada vendedora tenga éxito en su rol?

Las claves para capacitar a mi equipo y asegurar que cada emprendedora tenga éxito en su rol son fundamentales. El primer aspecto esencial es que tengan un conocimiento profundo del producto: deben conocer lo que están vendiendo, lo que están ofreciendo, y estar capacitadas en su uso, cuidado, lavado, preservación y garantizar que nuestro producto perdure a lo largo de los años.

Realizamos capacitaciones tanto sobre el producto como sobre técnicas de venta, enseñando cuáles son los beneficios de nuestras ollas. De esta manera, las emprendedoras pueden transmitir ese conocimiento a sus futuros clientes, lo que es clave para garantizar su éxito.

Es importante establecer con claridad un objetivo desde el primer momento en que ingresan al equipo de ventas, brindando una expectativa clara y concreta. Como líderes, nuestro trabajo no solo consiste en capacitar, sino también en hacer un seguimiento constante a cada nueva emprendedora. Acompañamos de manera cercana y aseguramos que siempre cuenten con el apoyo de su equipo.

Nuestro equipo es muy unido y solidario; respondemos todas las consultas de manera rápida y eficiente. Además, algunas de nuestras vendedoras más exitosas, que ganan más de siete cifras, no utilizan redes sociales y venden de manera presencial, lo que demuestra que hay diferentes formas de alcanzar el éxito.

En resumen, el seguimiento y acompañamiento personalizado a cada emprendedora, junto con la adaptación a su estilo de ventas, es un aspecto fundamental en el rol de liderazgo.

• ¿Podes compartir con el público de CARAS alguna experiencia transformadora que hayas vivido al ayudar a mujeres a emprender?

Miles de mujeres han ingresado a mi equipo de ventas; muchas de ellas han cumplido sus objetivos y, por razones personales, deciden no continuar emprendiendo. Algunas, por ejemplo, logran equipar su cocina con productos sin haber tenido que pagarlos directamente, o compran mercadería al costo. Otras lo toman como una fuente de ingresos, sabiendo que para obtener un sueldo mínimo deben vender alrededor de diez cacerolas, lo cual equivale a un ingreso mensual estable.

Luego están las emprendedoras que no solo siguen adelante, sino que además deciden brindar la misma oportunidad a otras personas, tal como Essen transformó sus vidas. Estas mujeres forman sus propios equipos de ventas y asumen roles de liderazgo. La lista de emprendedoras que hoy lideran en mi equipo es sumamente extensa, y muchas de ellas ya tienen redes con más de 50 personas. Es impresionante ver cómo estas mujeres, que inicialmente solo conocían una realidad económica limitada, hoy son personas totalmente distintas.

Me emociona ver cómo emprendedoras que antes solo se ocupaban de pañales y biberones, ahora lideran equipos y transforman sus vidas gracias a la oportunidad que les brindamos. Lo más gratificante es ver que los sueños que antes parecían inalcanzables ahora son una realidad para ellas.

Tengo innumerables ejemplos de historias exitosas, pero si tuviera que elegir solo una, no podría expresarla con palabras. Es algo que se siente, que se ve en sus miradas y actitudes. Cuando una mujer ayuda a otra a crecer, es una de las experiencias más valiosas y gratificantes que se puede vivir.

• En tu experiencia, ¿cuáles son los mayores obstáculos que enfrentan las emprendedoras y cómo pueden superarlos?

Uno de los principales desafíos que enfrenta un emprendedor al unirse a nuestro equipo es la creencia de que necesitan realizar una inversión inicial, ya sea comprando un kit, un set o algún producto. Sin embargo, nuestra empresa no requiere ninguna inversión de este tipo para comenzar. Cuando ingresas como emprendedor, decides si quieres disfrutar de los beneficios o aprovechar las oportunidades que ofrecemos, sin tener que hacer un desembolso económico.

Otro obstáculo común es la percepción errónea sobre el precio de nuestros productos. Muchas personas piensan que son extremadamente costosos, cuando en realidad, si los comparamos con un celular, son mucho más accesibles. Además, hay que tener en cuenta que cambiamos de celular cada uno o dos años, ya que los modelos dejan de ser actualizados, mientras que nuestras cacerolas duran toda la vida.

La incertidumbre del mercado también suele ser una preocupación para quienes deciden emprender. Piensan que ya hay demasiadas vendedoras, cuando en realidad lo que te distingue es la marca personal que tú misma puedes crear. No se trata solo de vender un producto, sino de cómo te destacas y conectas con tus clientes.

Otro prejuicio común es el de compararse con otros emprendedores. A menudo, las personas creen que, porque alguien más tiene una personalidad diferente o más extrovertida, ellos no tendrán éxito. Además, piensan que, al no haber vendido nada anteriormente, no serán buenos vendedores. Este es otro mito que abordamos cuando ingresan al emprendimiento. No necesitas ser un experto en ventas, sino conocer y usar nuestras cacerolas. La marca, por sí sola, genera confianza y se vende sola.

Finalmente, lo más importante es no rendirse nunca. Con perseverancia y una buena orientación, cualquier persona puede tener éxito en este emprendimiento.

• ¿Qué planes tenes para el futuro de Essen y cómo imaginás su impacto en la vida de más mujeres emprendedoras?

Como emprendedora, mis planes, sueños y deseos se centran en ver más mujeres libres y felices. Mujeres que sueñen en grande, que puedan asistir a las fiestas escolares de sus hijos sin preocuparse por su trabajo. Mujeres que decidan dejar atrás empleos que les quitan salud y tiempo, y que opten por emprender un camino donde puedan ser libres e independientes.

Sueño con un entorno donde estén rodeadas de otras mujeres que también decidieron cambiar, que eligieron el camino del crecimiento personal y profesional. En este emprendimiento, nos ayudamos mutuamente; aquí no se trata de competir, sino de cooperar, colaborar, enseñar y tender una mano a quien lo necesite. Todas tenemos la oportunidad de potenciar nuestras habilidades y valorar nuestro trabajo diario, un trabajo que a menudo no es reconocido.

Como mamás, rara vez recibimos un "gracias" por nuestras desveladas y sacrificios. Pero en este espacio, nos apoyamos, nos reconocemos y celebramos juntas cada pequeño logro. Quiero que cada mujer recupere su felicidad, que sienta que tiene el poder de transformar su vida.

Así me veo en el futuro: cambiando más vidas, desarrollando futuras líderes y empoderando a muchas más mujeres, brindándoles las herramientas para que logren sus sueños y se conviertan en la mejor versión de sí mismas.

PARA CONOCER MÁS:

Instagram: @ritaessenok

WhatsApp: 3446667850

Web: https://ritaessen.mitiendaoficial.com.ar/