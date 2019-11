Labellamafia: moda fit para hardcore ladies

“En Argentina las mujeres iban a los gimnasios todas vestidas de negro, azul o gris y con marcas 100 por ciento deportivas. Todas iguales. En las redes yo veía a muchas fitgirls con miles de seguidores, como la venezolana Michelle Lewin y la brasileña Alice Matos, que vestían algo totalmente diferente, ropas más coloridas, con especial énfasis en el diseño y los detalles.

Y me preguntaba ¿por qué la mujer argentina no tiene esa posibilidad? ¿Por qué no se pueden ver cool o sofisticadas en el gym o cuando andan por la calle con calzas y una blusa, para hacer su rutina diaria no pueden estar igual de cómodas, pero verse mejor vestidas?”, se preguntaba Jonatan Martí, justo antes de convertirse en socio gerente de Fit Nation Srl y director de las operaciones de Labellamafia en la Argentina.

¿Cómo se decidió traer Labellamafia a la Argentina?

Me enamoré de la marca, era la que ofrecía un lifestyle determinado y esa promesa de "exclusividad" que yo buscaba para nuestro país. La marca lanza una nueva colección cada dos meses, con piezas totalmente diferentes, y con tecnología aplicada.

Por ejemplo, utilizando tejido producido con fibras inteligentes Emana, que absorben el calor del cuerpo y promueven beneficios para la piel con un máximo confort, rápida recuperación muscular, mejora la firmeza de la piel, reducción de las señales de la celulitis y equilibrio térmico, entre otras.

No por nada terminó siendo la que lidera hoy en día el segmento de mercado moda fitness de América Latina. La empresa tiene otros socios inversionistas, cuenta con el contrato de exclusividad firmado con Brasil y está abierta a nuevos inversionistas y franquiciados.

¿Cuál fue la clave para que la marca fuera tan exitosa también en nuestro país?

Según mi experiencia, las claves que llevan al éxito son la visión, el propósito, el nicho de mercado, las alianzas estratégicas y tener la capacidad de generar un círculo virtuoso. Se trata de tener un horizonte y un propósito. Por otra parte, encontrar un nicho de mercado adecuado significa observar el entorno, leerlo y descubrir cuál es esa parte del mercado que está desatendida y analizar si representa una oportunidad de negocio.

Las alianzas estratégicas también son clave, desde encontrar un socio adecuado hasta formar un gran equipo de trabajo que cubran las necesidades del negocio y complementen los espacios que un emprendedor solo no puede atender. Por último, y no por ello menos importante, sino todo lo contrario, es fundamental desarrollar y construir un círculo virtuoso conformado por el hacer, aprender y perseverar, que es lo que yo llamo: “incansable determinación”.

¿Cómo fue adaptar a nuestra idiosincrasia una marca global como Labellamafia?

En nuestro país esto se logra a través de productos diferenciados que sean el vehículo para comunicar un concepto de lifestyle, orientado a la exclusividad y que generen identificación y sentido de pertenencia con la marca, porque, en definitiva, lo diferente siempre es atractivo.

Y si tengo en cuenta la historia de la empresa que represento, considero que los pasos para llegar a otros mercados son cinco: tener un concepto original, contar con un producto de alta calidad, ofrecer una propuesta diferenciada, tener el dominio del mercado local y la correcta elección de partners locales que se identifiquen con los valores y objetivos de la casa madre a través de franquicias y representaciones exclusivas.

Considerando que mi empresa es el “partner” elegido en exclusiva para Argentina, me encuentro abocado al desarrollo de la marca en el mercado local, para lo cual estoy haciendo alianzas estratégicas con otros emprendedores del interior del país que comulgan con el brand y la visión de mi negocio para expandirnos.

Para contacto : Alicia Moreau de Justo 2030 (exclusivo con cita previa) - Tel.: (+5411) 3256-4627.

Conoce más ingresando en www.labellamafia.com.ar o en su perfil de Instagram.