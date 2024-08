Lactancia materna: “Una responsabilidad compartida”

CREDITO CARAS

Mucho se habla hoy en día de los beneficios de la lactancia materna exclusiva, pero poco se dice de la responsabilidad social que se necesita para sostenerla. Así, el peso termina recayendo sobre la mamá quien prospera o fracasa en sostener una lactancia exclusiva en pos de sus propios recursos, su perseverancia y sus posibilidades. Claro que no todos los casos pueden englobarse en una misma bolsa, ya que hay quienes recibirán más apoyo de su entorno que otras. Pero lo que sí es real es que la sociedad no comprende la lactancia como una acción colectiva. Por este motivo, las leyes laborales no acompañan el proceso, otorgando licencias de 3 meses regresando la mama al trabajo cuando el bebe aun es totalmente dependiente y toma pecho frecuentemente durante el día, sin mencionar que al padre se le otorga en algunos trabajos solo 2 días y en otros 15, con lo cual no se lo estaría considerando necesario en el hogar para sostener a esa mama y ese bebe que seguramente requerirán de su apoyo para prosperar con su lactancia.

La demanda es muy grande y la entrega de la madre que amamanta es absoluta, pero en la mayoría de los casos no podrá sola y necesitará de otro que la sostenga, una “tribu”. Se habla actualmente de la famosa tribu de apoyo, esas otras personas que serán sostén para esa madre en esta etapa; muchas veces serán otras mujeres que estén atravesando la misma situación que crearán una red para acompañarse, compartir experiencias, momentos de escucha, llantos y alegrías. Otras veces, podrá ser parte de la familia o amigos, quienes brinden apoyo a la mujer puérpera. Contar con esto será fundamental para la salud mental materna.

La sociedad aun no reconoce su rol en cuanto a la lactancia. Muchas veces se critica a una madre que amamanta, porque el niño ya es grande, porque lo hace en público, entre otras cuestiones sin fundamentos que podemos llegar a oír. Esto no hace más que entorpecer esa lactancia detrás de la cual seguro hay un gran esfuerzo por sostenerla. Ocurre frecuentemente que detrás de la maternidad suele haber un gran grupo de “opinólogos”, los cuales sugieren cosas a la mama como darle un biberón al bebé porque “se queda con hambre”, fundando dudas en esta madre incipiente que está naciendo con este bebé y contradiciendo lo que dice el pediatra que viene realizando el seguimiento de ese recién nacido.

Ni hablar de que no se cuenta en espacios públicos con lactarios donde extraerse leche o amamantar tranquilas; en muchos casos no existen estos espacios ni siquiera en los hospitales públicos, entidades que deberían dar el ejemplo en esta temática.

En esta semana los invito a repensar, conociendo los beneficios que la misma conlleva ¿Qué hacemos cada uno desde nuestro lugar para apoyar la lactancia materna?

Dra Lorena Gedda

Pediatra-Neonatóloga MP 64489

Para contactarte

Instagram: @dralorenagedda

E-mail: [email protected]