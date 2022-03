Laura Amicone: amor, difusión y compromiso por la práctica psicoanalítica

CREDITO CARAS

“Difundir el Psicoanálisis fue un impulso, sin dudas, del contexto y el escenario adverso que atravesamos (la pandemia). Donde me vi en la necesidad de mirar de forma diferente el amor que tengo hacía mi profesión. Las adversidades tienen la particularidad de incomodarnos, y la incomodidad nos obliga a ver cosas que nunca habíamos visto”, afirma Laura quien difunde sus conocimientos a través de distintos programas y columnas de radio; en televisión; y en sus redes sociales.

¿Qué te hizo descubrir la pandemia?

Fue una situación donde logré autopercibirme de manera diferente, forzándome a enfrentar miedos, inseguridades y nuevos desafíos, teniendo como resultado el descubrimiento de una nueva pasión.

Hoy sé que mi pasión no es solo el contexto del consultorio, descubrí que la comunicación social es una herramienta que disfruto y me motiva indudablemente, sobre todo, cuando produce un impacto en el otro. Le agradezco a Caras por mirar mi trabajo y dejarme transmitir esta pasión.

¿Qué percepción tenés sobre el Psicoanálisis?

Esta práctica me ha permitido acercarme a la gente para brindar una mirada diferente de la vida. Porque eso es el Psicoanálisis, la posibilidad de mirarnos distinto, la posibilidad de curarnos a partir de develar todo aquello que por algunas resistencias no podemos, y no sólo nos invade, sino que nos maneja. Mirando ahí donde el dolor se instala de tal forma que no puede pasar a nuestra conciencia.

Ese lugar recóndito, temido, aparentemente inabordable: EL INCONSCIENTE. Es allí donde solamente un Psicoanalista, en un contexto analítico, puede descifrar y cambiar sus mecanismos y mandatos a partir del deseo de ese paciente que nos pide un turno; o aquellos que nos escuchan a través de los medios de comunicación.

Laura, has tenido la posibilidad de participar en medios de comunicación, ¿que nos podés contar al respecto?

Así es. Hoy no sólo sigo atendiendo con entusiasmo a cada uno de mis pacientes, sino que, además, he tenido la posibilidad de comunicar a través de distintos programas y columnas de radio (Radio del Plata, Radio Independencia, Radio Jujuy FM) y televisión (con figuras muy importantes, entre ellas: Carolina Pampita Ardhoain, Iliana Calabró y Ernestina País).

Además, utilizo mi perfil de Instagram (Laura Amicone Psicóloga) donde comencé este camino que sigo construyendo día a día, lleno de proyectos y nuevos desafíos.

