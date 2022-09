Leonor Pissanchi: La herencia también nos llega en síntomas y conflictos emocionales

CREDITO CARAS

Hace 20 años que Leonor Inés Pissanchi acompaña a personas en su consultorio como terapeuta Transpersonal. “En mi consulta se abordan síntomas, diagnósticos, situaciones repetitivas, conflictos emocionales, de relación de pareja o familiares, todo desde una mirada Bio-Lógica y Transgeneracional”, explica Leonor, egresada del Colegio de Profesionales en Psicología Transpersonal (reg.cert.prof.N21-0599), diplomada Internacional en Psicología Transpersonal y con posgrado en Leyes Biológicas (5LB) respaldado por la Universidad de Medicina de Buenos Aires, la Universidad de Rosario y la Universidad Iberoamericana Torreón México. Además, es Master en Hipnosis Ericksoniana y Clínica Reparadora. Actualmente es alumna del Instituto Ericksoniano de Madrid. Como Especialista en Psicogenealogía y Transgeneracional es conferencista y parte de la Agenda Cultural de su ciudad, Mar del Plata, donde desde hace quince años imparte formaciones y cursos. Y para llegar a más personas que puedan necesitarla, desde hace cuatro años realiza vivos desde sus redes sociales respondiendo las preguntas de participantes de todo el mundo.

- ¿Además de tu labor diaria en consulta también escribiste un libro sobre estos temas que te apasionan y para los que te formaste tantos años?

Sí, soy co-autora con dos escritoras de España: Marisa Pinta Gracia y Bettina Abalo. Con ellas hemos publicado “Del Amor al Patrimonio”, un libro de educación financiera y “Me Pica la Abuela”, de Editorial Hojas del Sur, que estaré presentando el 20 de septiembre a las 19 hs en la "Sala Payró "del Teatro Auditorium, en Mar del Plata, en una conferencia interactiva con el público. Luego, el 9 de octubre estaremos en la Feria del Libro de Mar del Plata y el 12 de octubre, por la tarde, en CABA, en el Centro Cultural y Librería Dain Usina Cultural, en Nicaragua 4899, Palermo.

- ¿De qué manera influyen los antepasados en nuestras vidas?

Vos, yo, todos venimos de una familia. Aún si fuiste abandonado, adoptado o no deseado (como la mayoría de nosotros) somos parte un árbol familiar en el que todos tenemos un lugar. A veces, puede ser confuso identificarse con el grupo e, inclusive, puede no gustar ser parte, pero cada uno de nosotros pertenecemos y es con un propósito sensato recibir información y transformarla en una nueva al servicio de nuestro clan. Y aunque nos enojemos con lo que nos sucede, es un gesto amoroso transitar cada experiencia de nuestras vidas dándoles servicio a nuestra trama familiar. El tema es ¿cómo y por qué?

- Exacto ¿cómo y por qué?

La respuesta se encuentra en la epigenética conductual y en el ovulo de tu abuela. Sí, aun cuando no te banques a esa señora, ella tiene mucho que ver con vos y tu descendencia. Es más, pienso incomodarte un poco, tu suegra también tiene que ver. Según la epigenética, la información quedaría guardada gracias a la metilación del ADN. Es por ello que habrás escuchado decir que "las experiencias de los abuelos dejan huellas en sus nietos". Cada mujer nace con reserva ovárica, ovocitos que, eventualmente, maduraran en óvulos, y estos los "traemos hechos" desde el útero de mamá. Es decir que cuando invierto uno de ellos para concebir un hijo, ¡gualá! este tiene la información de mi madre, es decir su abuela. Vas viendo la importancia que tiene el linaje femenino en la transmisión de las características familiares, aparentemente más de un 30%.

- ¿Cómo trabaja la psicogenealogía y el transgeneracional?

La psicogenealogía y el transgeneracional nos permiten observar esas conductas heredadas identificando lo sucedido. Cómo ocurrió, dónde y para qué se repite generación tras generación en la familia. De esta manera, emoción y estrategia mediante, nos permiten llevar una nueva información y liberarnos de esa angustia que nos limita, dando calma al alma. ¿Y cuál es la real belleza de este entendimiento? La toma de consciencia que, así como hemos heredado información, la transmitimos en cuatro generaciones. Lo que te vuelve, a su vez, convertirte en el ancestro de alguien más que aún no nació.

- ¿Las reacciones que tenemos frente a ciertos hechos pueden ser heredadas de esos ancestros?

Suelo decir que cada conducta exagerada es heredada. ¿Vos ya reconociste en que reacción exagerás? Pensalo, tal vez cuando se es impuntual, se miente, se toca cosas que no corresponden, se tienen pensamientos agotadores y repetitivos, el miedo a que ser dejado o no ser suficiente, un pánico sin aparente sentido como, por ejemplo, no poder subirse a un auto si no es uno quien manejas, la tristeza aguda porque un hijo se emancipó...y todos los etcéteras que quieras. Así que hay que ver bien qué estamos transmitiendo a las generaciones futuras que nos sucederán en nuestras familias.

www.leonor-ines-pissanchi.com

YouTube: Leonor Ines Pissanchi

IG: @leonor_ines_pissanchi

IN: leonor-ines-pissanchi