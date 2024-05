Licenciada Sol Amato: Transformando Vidas a Través del Bienestar Emocional

CREDITO CARAS

¿Cómo surgió su consultorio?

Mi nombre es Sol, soy Licenciada en Psicología graduada de la UBA, donde fui becada por mi rendimiento académico. Tras una formación que incluyó un posgrado en la institución Fernando Ulloa y una incursión en el mundo del coaching ontológico y la hipnosis clínica, decidí iniciar mi propio consultorio. La pandemia aceleró mi presencia en redes sociales, donde comparto mensajes de reflexión y herramientas para el bienestar emocional.

¿Cómo te proyectas en el mediano plazo?

En el mediano plazo, mi objetivo es ampliar mi impacto a través de cursos y talleres de gestión emocional, así como apoyar el crecimiento de otros psicólogos. Quiero contribuir a cambiar la percepción de la psicología en la sociedad y brindar herramientas accesibles para el autocuidado emocional.

¿Cuáles son los servicios que brinda?

Ofrezco consultas privadas online y presenciales en mi consultorio en Palermo, Buenos Aires. Además, estoy lanzando un nuevo programa llamado "Camino al Bienestar", que ofrece un acompañamiento intensivo con recursos prácticos para la ansiedad y la gestión emocional, incluyendo ebooks, cursos audiovisuales y podcast. Trabajo con un equipo multidisciplinario que incluye médicos, nutricionistas y preparadores físicos para garantizar un enfoque integral en el bienestar de mis pacientes.

¿Qué te diferencia de otros profesionales?

Me destaco por mi enfoque integral y personalizado en el tratamiento psicológico. No sigo una corriente específica, sino que adapto mi enfoque según las necesidades y circunstancias de mis pacientes. Además, mi colaboración con un equipo multidisciplinario y mi compromiso con el crecimiento personal de mis clientes son aspectos que me diferencian en el campo.

Si comenzaras nuevamente ¿qué harías diferente?

Si pudiera empezar de nuevo, aprovecharía más mis redes sociales desde mis días de estudiante. Reconozco que a veces nos enfocamos en trabajos que no nos apasionan plenamente y perdemos oportunidades para cultivar nuestras verdaderas pasiones. La psicología es mi pasión, y cada vez que puedo impactar positivamente en la vida de alguien, siento una gratificación inmensa que me impulsa a seguir creciendo y aprendiendo cada día.

Datos de contacto:

Correo electrónico: [email protected]

Teléfono: 1169392200

Instagram: @psicologa.solamato

TikTok: @psicologa.solamato

Facebook: Lic. Sol Amato Soro

Sitio web: https://psisolamato.com.ar/