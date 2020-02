Locas por la Aventura: viajes, ganas, fuerza y calidad

¿Kara cómo surgió la empresa?

Fui a Puerto Rico en el 2015 en busca de un amor que no me fue correspondido. Me quedé con el corazón roto, poco dinero y en un lugar que no conocía a nadie. No tuve más opción que agarrar un jeep usado, sin frenos, con poca gasolina y empezar a recorrer. La isla me encontró a mí. De un desamor nació Locas por la Aventura.

Recorrí la isla en dos semanas. Allí conocí lugares y personas que me hicieron sentir una felicidad que pocas veces había sentido. A mi retorno, sentí la necesidad de hacer algo que me permita volver de vez en cuando a esa isla maravillosa y a su gente. Por otro lado, mi situación económica no era buena.

Llevaba 30 años cargando bolsos de ropa para vender, y ya estaba cansada de hacerlo. No podía parar de pensar en que ese lugar había llegado a mi vida por algo. Pedí un poco de plata prestada para sacarme un pasaje y estando allá me seguí conectando con gente, lugares y alojamientos. La idea estaba surgiendo, iba a llevar mujeres a Puerto Rico, a que lo conozcan como yo lo conocí: repleto de aventuras, playas paradisiacas, música, cultura por donde se respire, sonrisas, baile y felicidad.

¿Cómo llevaste a cabo el emprendimiento?

Comencé en mi casa con un celular, una página de Facebook, muchos sueños, preguntas y pocas respuestas. Con una publicación tras otra, rápidamente pasé de 20 seguidoras a 5000 y luego 20000 en muy poco tiempo. Logré llenar el primer grupo con 14 mujeres que habían hablado conmigo por teléfono y confiaron en que esto era real.

El correr del tiempo me llevó a ampliar el panorama. Mi hija empezó a trabajar conmigo. Con esto las seguidoras subieron a 500000. Abrimos Italia, París, Grecia, España, República Dominicana y nuestro maravilloso país: Salta y Jujuy, Mendoza, Bariloche, Ushuaia, Calafate y El Chaltén.

¿Con qué características cuenta Locas por la Aventura?

Nuestros viajes son pensados para mujeres mayores de 30 años, que tienen ganas de disfrutar de buena compañía, de divertirse, animarse a explorar el mundo, su gente y de aventurarse en cada lugar. Además buscamos conectarnos con la arquitectura, la comida, la cultura y con la naturaleza.

Hemos hecho tirolesa, rafting, surf, puentes colgantes, kayak, snorkel y todo lo que cada lugar ofrece. Siempre seleccionamos alojamientos estratégicamente ubicados, de calidad y máximo confort. En nuestros viajes, buscamos que cada mujer se sienta única, que disfrute sola y en grupo. Pretendemos que la felicidad sea la emoción primaria.

Constantemente buscamos innovar y ampliar nuestros servicios, agregando nuevos destinos y encontrando nuevas vetas a los lugares. Somos una comunidad de mujeres viajeras, buscamos que no solo se queden con lo que vivieron con nuestros viajes, sino que abran caminos para que se animen a más, a viajar solas o con amigas.

Cada vez que elijan un destino con Locas por la Aventura, tendrán asegurado las ganas, el amor, la fuerza y la calidad que nos caracteriza.

Datos de contacto: Dirección: Jorge Newbery 3009 (Colegiales) - Teléfono: (011) 5256 8869 - WhatsApp: 1123086746.

Conoce más en www.locasporlaaventura.com.ar o en sus perfiles de Instagram y Facebook.