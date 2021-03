Lola Chic: muebles que destacan a lo largo del país

Edgardo Barraza y Yasmín Díaz, tienen 39 años y son los fundadores de Lola Chic, un espacio de diseño que viene destacando hace unos años por sus productos únicos y de calidad. Hoy ellos conversan con CARAS donde nos cuentan más sobre su espacio.

“Tanto mi familia, como la de Yasmín, se dedicaron toda la vida a la madera, plantaciones y aserraderos. Ese fue el motivo por el que queríamos hacer algo que tenga que ver con el rubro, pero que sea distinto, que tenga un valor agregado”, destaca Edgardo. Así fue como en el 2015, desde LOLA CHIC empezaron a realizar diversos diseños, creando hasta altas horas de la noche en el garaje de su casa.

“Empezamos probando patinas, lustres, combinaciones y dándole forma y un estilo muy particular a los muebles; variando mezclas del vintage y shabbi chic. En honor a nuestra hija más pequeña, Lola, fue que bautizamos nuestro espacio”, afirman los emprendedores.

¿Qué diseños tienen a disposición? ¿a qué público apuntan?

Lola Chic presenta una gran y variada línea de muebles estilo vintage, de interpretación libre de diseños clásicos (juegos de dormitorio, mesas ratonas y de living, auxiliares de cocina y una amplia gama de vajilleros). El cliente puede interactuar eligiendo distintas combinaciones de patinas y lustres, así como también el estilo de los herrajes, con el fin de incorporar estos muebles a los que ya tiene en sus hogares. También ofrecemos una línea de estos mismos diseños, pero todos laqueados para los más conservadores. Nuestro público actual son soñadores de todo el país, que les encanta sacar su decorador interior y armar ambientes realmente espectaculares.

¿Cuál consideran que es su diferencial en el mercado?

Nos diferenciamos en el mercado actual, no solo por vender un producto distinto junto a la elección y configuración del mueble, sino porque el grueso de nuestro público es del interior del país. Ofrecemos al cliente un asesoramiento en servicios logísticos y nos ocupamos que todo llegue a donde tiene que llegar y en las condiciones correspondientes. Los acompañamos en la preventa y en el post venta, borrando así todos esos prejuicios que los envíos a todo el país son inviables.

¿Cuáles son los métodos de venta y envío?

Después de la pandemia, entendimos que el mundo cambió. Por eso razón había que adaptarse a los cambios. Nosotros optamos por las ventas online, por medio de redes sociales, disminuyendo así en gastos edilicios y operativos de un comercio físico y tradicional. Una vez que nos realizan un pedido formal por medio de estos canales de comunicación, se coordina la entrega por empresas logísticas muy específicas de cada región. Nosotros apuntamos a empresas familiares de cada ciudad más que a las grandes empresas corporativas.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?

Esta es mi vida: cazar ideas, soñar despierto, casi siempre hablar dormido. Es hermoso cuando te vuelven a elegir, ¡es lo más lindo de todo esto! Me encanta y todavía me sigue pareciendo loco ver nuestros muebles en las casas de la gente. Estamos ahora subiendo fotos de los clientes, con casas reales y es fabuloso ver el resultado final. Agradecemos, más que nada, a todos los que forman parte de este sueño: a la fábrica, al personal jerárquico, a los carpinteros y pintores; al personal logístico, operativo y administrativo, a los chicos dé marketing y principalmente a la gente, a los seguidores, que si no fuera por ellos todo esto nunca se podría haber logrado.

Datos de contacto : WhatsApp 1169968801 - IG @lola_chic_ - FB @lolaschic