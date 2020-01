Lucemiropa: creá tu propio look

Lucemiropa nació en abril de 2005 como un sueño personal de Carla Tessier, su creadora y dueña. “Cuando tenía 23 años decidí perder el miedo y arriesgarme a vivir de lo que realmente amaba. Siempre trabajé en locales de ropa, desde que tenía 17 años. Estudié en la UBA Diseño de Indumentaria durante tres años, pero abandoné. Yo quería trabajar, ser independiente y ganar plata haciendo lo que me gustaba".

"Sentía que como nunca iba a presentarme para ser diseñadora en una marca, el título quizás no me era tan útil y opté por hacer cursos relacionados al diseño y confección y, de esta forma, poder empezar a trabajar por mi cuenta. Durante algunos años, en 2003, mientras tenía otro trabajo fijo, empecé fabricando carteras. Las hacía con mi mamá. Armábamos los moldes, las cosíamos nosotras, en un principio, y después ya necesitamos de un taller que nos ayudara”, recuerda Carla.

¿El diseño y la confección es una actividad que viene de familia?

Mi mamá, desde que yo era chica, cortaba, cosía y vendía ropa. Ella me enseñó a preparar y usar una máquina. Yo la miraba, aprendía de ella y no solo eso, sino que yo claramente había heredado su gusto por la creatividad, el diseño y la ropa.

¿Llegó a tener una marca propia de indumentaria?

Unos años más adelante, ya teniendo el local, comencé a fabricar una marca de ropa creada por mí que se llamaba Veruska. Lo hice por unos cuatro años. Vendía mis diseños en ferias al por menor y también había conseguido algunos clientes mayoristas, pero cuando el local empezó a crecer decidí dejar la confección y dedicarme de lleno a Lucemiropa.

¿Qué es Lucemiropa?

Lucemiropa es un local en Ramos Mejía –por ahora uno solo pero muy pronto habrá otro-, además de las redes y la web para compras online, donde es posible encontrar tendencia y muchas prendas clásicas. Ahí le mostramos a las clientas lo que se usa de un modo muy real, creando diferentes outfits para usar a diario. Lucemiropa, en realidad, es muchas cosas.

Es más que un simple local en una galería donde van muchas clientas de cerca y de lejos. Es mucho más que las fotos que hago en la habitación de mi casa y los vídeos que filmo de mi misma con la ropa mostrándole a las clientas cómo se pueden usar o cómo quedan las prendas. Es mucho más que lo que se ve en la tienda online por atrás de una pantalla de la compu o el celu.

Lucemiropa es un esfuerzo diario enorme por sostener toda una estructura, por hacer las cosas bien, por crecer y por permanecer y trascender. Lucemiropa es mi hermana que fue la que me dio el primer empujón cuando yo tenía tan solo 23 años, pero tenía muy claro que esto era lo que me apasionaba y me ayudo a sacar un crédito en el banco para así poder arrancar mi emprendimiento.

También es mi mamá, que trabaja a la par conmigo, día a día, en este sueño y me ayuda de manera incondicional siempre, elige conmigo la ropa que compramos, busca proveedores, me aconseja, me pone el hombro y es básicamente mi mano derecha. Lucemiropa es también mi hijita y mi marido, Hernán, quienes me bancan en tiempos, estados anímicos, horarios raros y algunas cositas más.

Son las chicas que hoy están trabajando en el local y tras las redes sociales, y también son todas las que estuvieron a lo largo de estos años y hoy ya no están. Pero, sobre todo, Lucemiropa son nuestras clientas, que nos eligieron y nos siguen eligiendo.

Para contacto: Belgrano 70, Galería Naonis , Ramos Mejía, Prov. Buenos Aires - Tel: (011) 4464-6777.

Conoce más en www.lucemiropa.com.ar o en sus perfiles de Instagram y Facebook.