Luján, dueña de Pepa Pastelería Artesanal, con los espectaculares sabores de siempre y los de ahora

Pepa Pastelería Artesanal nació luego haber transcurrido dos carreras universitarias, de haber trabajado en relación de dependencia, y de criar a una hija. Amante siempre de lo dulce, me metí de lleno en la pastelería, tanto que estudie la carrera de Pastelero Profesional, y me recibí. Así fue como nació este hermoso emprendimiento, luego de estudiar y trabajar de Contadora, y lo amo. Al principio trabajaba en relación de dependencia y también me dedicaba a mi Pastelería, pero luego de quedar embarazada, por segunda vez, y perder mi trabajo, me dedique 100% a mi emprendimiento.

Si bien sigo trabajando de Contadora en forma independiente, mi tiempo dedicado a la pastelería es lo que más amo. Esto me permite tener un equilibrio en mi vida, que de otra manera no lo hubiera conseguido. También puedo criar a mi hija y trabajar al mismo tiempo, y tener la libertad de ser mi propia jefa y organizarme según mis necesidades. Pero todo tiene sus pros y sus contras, a veces los días son larguísimos, y no tenemos descanso, pero al saber que se trabaja para lo nuestro, se hace con todas las ganas.

Creo firmemente que cuando se trabaja con toda la fuerza que uno tiene, y no baja los brazos, las metas impuestas se cumplen, y la felicidad que se experimenta es increíble.

