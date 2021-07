Lupita, la rebelde de la lencería sexy

Lupita es la creadora de la Viuda Negra, una marca de lencería que se define por su estilo propio y por contar con diseños eróticos y sensuales. Su fundadora busca representar a una mujer que inspira a otras mujeres y que busca liberarse e ir por más. Hoy conocemos más sobre la marca.

“Considero que tengo mi propio estilo, la idea era abrir un nuevo nicho dentro del rubro ofreciendo lencería de diseño propio. Me gusta que se destaque la sensualidad y el erotismo de la mujer, haciendo foco principalmente en la estricta calidad de producción, las telas y avíos”, destaca la fundadora de la Viuda Negra.

Lupita considera que la lencería es algo fundamental en la vestimenta femenina, siendo una de la prenda más importante que lleva la mujer en la actualidad. “Comenzamos con mi socio en plena cuarentena estricta, por lo cual nos lanzamos por nuestros propios medios sin depender de nada ni nadie, creando así, de manera exclusiva, el marketing, diseño y estética de la marca”, destaca la diseñadora.

¿Por qué se llama la Viuda Negra?

Creo que es un nombre ideal y representativo para una lencería sexy. Hice referencia al comportamiento de la araña viuda negra hembra, que es la única en su especie que mata a su propia pareja mientras copula y luego se lo come (cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, jaja…)

¿Qué impacto tiene la lencería erótica en la mujer?

La lencería erótica, según lo que creo, impacta más en la mujer que en el hombre. Nosotras sabemos bien sobre “noches especiales”, por eso nos preparamos para ser la protagonista de ese momento. El impacto comienza en nosotras mismas, dándole sentido a la ropa y cobrando esa seguridad y autoestima que se plasma en una bomba de sensualidad en nuestro espectados. Solamente tenés que dejar los prejuicios y la vergüenza de lado y animarte a sacar la “femme fatale” que está dentro tuyo.

Más allá de la lencería, ¿quién es “La Viuda Negra” y que transmite tu personaje?

¡Es increíble la conexión que tengo con mis seguidoras! Recibo muchos mensajes de admiración, los cuales agradezco infinitamente, junto a el amor que me transmiten en cada palabra. Más allá de ser la creadora y diseñadora de la marca, soy la cara y la protagonista de cada conjunto que lanzo, los mismos son en formato “mini historia” y se ven reflejados a través de los videos y frases inspiradoras de la marca que tienen un estilo propio.

¿Qué pensás sobre la sensualidad?

La sensualidad no respeta orientación sexual, edad, ni estilos. Todas las mujeres son sexies, absolutamente TODAS, y lo que más deseo a través de LA VIUDA NEGRA es inspirar a todas aquellas que piensan que no lo son a ver qué están equivocadas, Cuándo me preguntan: “¿qué es ser sexy?” Yo respondo que la única fórmula de la seducción es seguridad+actitud =sexy Solo es cuestión de quitar ese miedo de la cabeza y vivir nuestra sensualidad libremente.

Datos de contacto: IG: /laviudanegra.lingerie - www.laviudanegralupita.com