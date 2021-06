Macarena Schell: resaltando tu mejor versión

Macarena Schell es una profesional especializada en diseño textil e indumentaria en UADE. Ella, desde su espacio, se encarga de combinar sus conocimientos para lograr resaltar la imagen de cada cliente, respetando sus gustos y afianzando su seguridad. Hoy conversamos con ella quien nos cuenta más sobre su profesión y su historia.

“Comencé mi carrera alimentando mi enfoque emprendedor y estando dispuesta a tener mi propia marca personal. Después de ser madre, me costó rencontrar seguridad en la imagen propia y en la que reflejaba hacia los demás. Fue entonces, donde descubrí que diseñar no era suficiente, quería ayudar a mujeres que estuvieran atravesando cambios importantes en sus vidas para sentirse seguras de sí mismas”, destaca Macarena.

La profesional de la imagen tiene una gran diversidad de servicios, entre los que se encuentran el asesoramiento de imagen, personal shopper, organización de guardarropa, novias, eventos, servicios corporativos, reunión con amigas, armado de valija y colorimetría. Los mismos pueden encontrarse también de forma online.

“Mi objetivo es que cada mujer se sienta confiada y capaz de alcanzar sus metas con esos looks que las identifican al 100%, esas prendas que las usan y sienten que fueron creadas para ellas, y ahí es donde también me interesa hacer foco, en no simplemente asesorar, sino enseñar por qué se deben utilizar. Siempre busco respetar los gustos y elecciones, mi meta es entender a la clienta de manera personalizada y poniéndome siempre en su lugar”, afirma la asesora de imagen.

¿Cuál consideras que es tu diferencial?

El diferencial no es solo mostrar prendas que van con la morfología corporal, va más allá. Quiero ayudar a mejorar la identidad. Para esto me baso en la imagen dependiendo de las actividades diarias y contexto en el que se desarrolle cada persona. Hacerlo personalizado es la meta.

Combinando mis conocimientos de diseñadora y asesora de imagen no solo vas a aprender a elegir que outfit son las adecuados para vos, sino también conocerás el origen de cada prenda y porque es la correcta para vos.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que te da tu trabajo?

Me hace feliz ver como una persona se reencuentra con sus gustos, sintiéndose fuerte y segura para realizar sus actividades y proyectos. Busco demostrarle al cliente que, con un guardarropa ordenado y optimizado a su medida, puede vestirse más rápido y acertado, dependiendo de la ocasión que requiera.

¿Qué problemáticas debes resolver?

Las problemáticas más frecuentes que resolvemos junto a mis clientes suelen ser la de no tener esas prendas básicas que pueden ayudarte a lograr un look rápido y de manera acertada.

Por ejemplo, la remera básica blanca con escote en V o cuello redondo en colores (blanco, negro, gris, beige) casi nunca las tienen y ahí es donde hacemos foco muchas veces, encontrar la perfecta para cada cliente.

Otra de las problemáticas más frecuentes es el calzado. Es muy común que todos tengamos zapatos negros porque creemos que son los adecuados para vestir, pero nos olvidamos de que hay otros colores. Los que más destaco son el suela, beige, verde, entre otros. ¡Y logran armonizar un outfit mucho mejor que el zapato negro! Ya que este genera el foco directamente en los zapatos, cortando la armonía visual.

¿De qué consta el servicio y cuáles son sus beneficios?

Los servicios tienen como fin potenciar la imagen del cliente otorgándole mayor seguridad en sus actividades diarias y entender el porqué de esa prenda que llevan puesta.

Para esto se realiza un estudio del contexto donde se desarrolla, hobbies, gustos (un análisis en general) y así ayudarlo a tener una mejor versión de sí mismo, con las prendas correctas para ellos.

Al finalizar la asesoría, también hacemos un lookbook con 10 outfits realizados con prendas que el cliente ya posee. Los beneficios de tomar un servicio así son que ahorras dinero y tiempo, ya que en tu guardarropa solo vas a tener esas prendas que resaltan todo lo positivo en vos, facilitando el armado de conjuntos a diario.

¿Cómo te proyectas a futuro?

A futuro me proyecto dando cursos de manera online, al igual que ebooks y diferentes tipos de clases sobre asesoramiento y diseño.

Mi gran ideal es que las mujeres aprendan a vestir no solo por la prenda del momento, sino porque se identifican, entienden de la procedencia de esa prenda y toman decisiones conscientes al momento de comprar y vestir. ¡Pongamos fin al comprar porque está de moda! Y pongamos el foco en comprar porque es lo correcto y soy consciente de lo que necesito en ese momento.

Datos de contacto: Email: [email protected] - www.macarenaschell.com.ar - Instagram: macaschell - Facebook: macaschell