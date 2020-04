Manuela Mirabella: Coach Ontológico y Terapeuta Holística

¿Cómo decidió ejercer su profesión de manera independiente?

Primero elimine la creencia limitante de que el éxito profesional estaba vinculado a tener una carrera y un trabajo estable. Solté las riendas de la comodidad de mi trabajo actual, experimenté el vacío y me encontré, siendo posibilidad para poder asistir a las personas en su crecimiento, mientras continuaba aprendiendo de mí misma. Sin creencias, sin expectativas, simplemente siendo.

En su profesión, ¿qué diferencial aporta una mujer a la hora de liderar?

Como terapeuta holística trabajo con la energía. Todos los seres humanos tenemos tanto energía femenina como energía masculina en un mismo cuerpo, es por eso que considero la unidad. Todos podemos aportar cosas maravillosas. Nuestro sexo no es una limitación ni un potenciador. El separarnos como individuos nos limita a poder seguir creciendo y evolucionando. Debemos tomar consciencia de que juntos llegaremos más lejos.

¿Cuál fue su mayor caso de éxito?

Mi mama falleció a mis cinco años de edad. El no tenerla en cuerpo físico me hizo ser una gran exploradora de experiencias desde muy pequeña. Busqué a mi mama en otros planos, en vidas pasadas, en Dios, en la energía del Universo, y más. La búsqueda de respuestas me llevó a ser quien soy. Lo que creía que había sido la situación más injusta de mi vida, terminó siendo el motor de todo mi aprendizaje. Hoy, me siento agradecida y completa. Eso para mí es el éxito.

¿Cuál fue el fracaso del que más aprendió?

Como víctimas culpamos a la sociedad, a la familia, al país, a la economía o a un virus y continuamos viviendo en el fracaso. Como responsables, en cambio, podemos hacer algo al respecto y cambiar nuestra realidad. Cada vez que terminaba con una relación de pareja pensaba que algo estaba haciendo mal, que era muy perfeccionista, que podría estar perdiendo una oportunidad en mi vida, vivía como víctima, culpándome. Hace unos años pude dejar de culparme, me perdoné y me acepté, y a partir de ese momento me amé. El amor propio fue mi más preciado aprendizaje.

¿Cuánto pesa la comunicación en su profesión?

Como coach ontológico puedo decir que la comunicación productiva es la herramienta por excelencia para obtener lo que buscamos, potenciarnos y llegar más lejos. A mi interpretación, hablar de comunicación es como hablar de la energía del amor: ambas son indispensables para que sigamos creciendo y evolucionando como sociedad.

Para contacto: Whatsapp: (+54911) 4043 9739

Conoce más en sus perfiles de Instagram: @soyholistico.ba / @experienciasideral