domingo 04 de octubre del 2026
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ESPACIO NO EDITORIAL - CARAS LIKE 02-10-2026 10:49

La empresa crece. Las reglas también tienen que crecer

Desde GYA, María Fernanda Gili y Natalia Acosta acompañan a familias empresarias a ordenar el negocio sin romper el vínculo, integrando conversaciones, gestión y continuidad.

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GYA nació de una experiencia compartida que comenzó hace diez años, cuando María Fernanda Gili convocó a Natalia Acosta para acompañar juntas a una empresa de la región. Desde entonces, sus miradas y capacidades se complementan para observar aquello que, desde adentro, muchas veces no se alcanza a ver.

Con el tiempo, distintas empresas comenzaron a llegar con un patrón común: eran familias que trabajaban juntas, pero necesitaban mejores conversaciones, roles claros y una forma más ordenada de decidir. Allí GYA encontró su territorio: las empresas familiares de primera y segunda generación.

La empresa crece. Las reglas también tienen que crecer

“Muchas veces no falta compromiso; falta orden. Todos quieren cuidar la empresa y también a la familia, pero cada uno intenta hacerlo desde un lugar distinto. Cuando eso no se conversa, el esfuerzo aumenta y los resultados se debilitan”, explican las socias.

La propuesta que construyeron parte de una premisa concreta: procurar la armonía familiar y la rentabilidad de la empresa, porque ambas se influyen mutuamente. A través del Sistema de Empresas Familiares en Orden (SEFO), GYA acompaña a ordenar familia, empresa y propiedad sin romper el vínculo, incluso al abordar roles, dinero o sucesión.

El trabajo combina conversaciones estratégicas, definición progresiva de responsabilidades, acuerdos familiares, gobierno y herramientas de gestión. Lo que se construye son criterios que la familia pueda sostener y traducir en decisiones concretas — no protocolos rígidos, y sin la promesa de que todas las tensiones desaparezcan.

La empresa crece. Las reglas también tienen que crecer

En el mediano plazo, GYA busca consolidarse como una consultora referente para empresas familiares que atraviesan procesos de profesionalización y transición generacional. Su visión es clara: que la primera generación pueda ceder lugar sin que el negocio se resienta, que la siguiente ocupe su lugar con responsabilidad, objetivos y autonomía, y que ese recorrido siente las bases para que la continuidad llegue también a una tercera y hasta una cuarta generación.

Para Fernanda y Natalia, la continuidad no empieza el día en que un fundador se retira. Se construye mucho antes, cuando la familia se anima a conversar lo pendiente y transforma la confianza en acuerdos capaces de cuidar el vínculo y el futuro del negocio.

María Fernanda Gili — Coach Ontocorporal Sistémica – Comunicadora – Docente-
Natalia D. Acosta — Coach Ejecutiva Sistémica. Master OKR. Lic. en Ciencia Política -Docente Universitaria
Socias de GYA | Consultoría para empresas familiares y Pymes
Instagram: @gya.coaching

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