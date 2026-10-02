La empresa crece. Las reglas también tienen que crecer

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GYA nació de una experiencia compartida que comenzó hace diez años, cuando María Fernanda Gili convocó a Natalia Acosta para acompañar juntas a una empresa de la región. Desde entonces, sus miradas y capacidades se complementan para observar aquello que, desde adentro, muchas veces no se alcanza a ver.

Con el tiempo, distintas empresas comenzaron a llegar con un patrón común: eran familias que trabajaban juntas, pero necesitaban mejores conversaciones, roles claros y una forma más ordenada de decidir. Allí GYA encontró su territorio: las empresas familiares de primera y segunda generación.

“Muchas veces no falta compromiso; falta orden. Todos quieren cuidar la empresa y también a la familia, pero cada uno intenta hacerlo desde un lugar distinto. Cuando eso no se conversa, el esfuerzo aumenta y los resultados se debilitan”, explican las socias.

La propuesta que construyeron parte de una premisa concreta: procurar la armonía familiar y la rentabilidad de la empresa, porque ambas se influyen mutuamente. A través del Sistema de Empresas Familiares en Orden (SEFO), GYA acompaña a ordenar familia, empresa y propiedad sin romper el vínculo, incluso al abordar roles, dinero o sucesión.

El trabajo combina conversaciones estratégicas, definición progresiva de responsabilidades, acuerdos familiares, gobierno y herramientas de gestión. Lo que se construye son criterios que la familia pueda sostener y traducir en decisiones concretas — no protocolos rígidos, y sin la promesa de que todas las tensiones desaparezcan.

En el mediano plazo, GYA busca consolidarse como una consultora referente para empresas familiares que atraviesan procesos de profesionalización y transición generacional. Su visión es clara: que la primera generación pueda ceder lugar sin que el negocio se resienta, que la siguiente ocupe su lugar con responsabilidad, objetivos y autonomía, y que ese recorrido siente las bases para que la continuidad llegue también a una tercera y hasta una cuarta generación.

Para Fernanda y Natalia, la continuidad no empieza el día en que un fundador se retira. Se construye mucho antes, cuando la familia se anima a conversar lo pendiente y transforma la confianza en acuerdos capaces de cuidar el vínculo y el futuro del negocio.

María Fernanda Gili — Coach Ontocorporal Sistémica – Comunicadora – Docente-

Natalia D. Acosta — Coach Ejecutiva Sistémica. Master OKR. Lic. en Ciencia Política -Docente Universitaria

Socias de GYA | Consultoría para empresas familiares y Pymes

Instagram: @gya.coaching