Así es el proyecto de Gianinna Maradona en sociedad con Dalma y en homenaje a Diego Maradona

Gianinna y Dalma Maradona volvieron a unir sus caminos en una propuesta que mantiene presente el legado de Diego Maradona desde una perspectiva personal y creativa. A partir de una idea desarrollada en conjunto, las hermanas encontraron una nueva manera de trabajar lado a lado, combinando experiencias, intereses y recorridos que cada una venía construyendo de forma independiente. El resultado permitió mostrar una faceta diferente de ambas, vinculada al diseño y a la creación.

Dalma y Gianinna Maradona homenajearon a su padre, Diego Maradona, con un proyecto en conjunto

Gianinna y Dalma Maradona encontraron una forma de unir creatividad, diseño y recuerdos familiares en un proyecto que presentaron durante 2024. Bajo el nombre de Babu, las hermanas dieron a conocer una línea de accesorios inspirada en la figura de su padre, Diego Armando Maradona, con una propuesta desarrollada de manera conjunta y pensada como un homenaje a su historia personal. La iniciativa llamó la atención de sus seguidores porque reunió sus facetas emprendedoras, que ambas ya habían explorado por separado.

Gianinna y Diego Maradona

La presentación estuvo acompañada por mensajes de las propias hermanas, que compartieron detalles del proceso creativo. La actriz explicó que el proyecto llevaba tiempo de trabajo y destacó especialmente el rol de diseñadora en cada producto. “Se llama Babu y estamos casi listas para salir a la cancha. Está hecho con mucho amor y el talento de Giani para diseñar; yo esta vez acompaño”, comentó, en sus redes, al momento de mostrar los primeros adelantos de la colección.

En este sentido, la propuesta las hijas de Claudia Villafañe fue pensada como una cápsula de accesorios vinculada a la figura de Diego Maradona. Según trascendió cuando fue anunciada, la línea nació como una creación conjunta de las hermanas y tomó distintos elementos inspirados en el universo que rodeó al exfutbolista. La participación de Gianinna Maradona estuvo centrada principalmente en la parte creativa y de diseño, mientras que Dalma Maradona acompañó cada paso del proyecto.

Babu, el emprendimiento de Dalma y Gianinna Maradona

La presentación también dejó lugar para el intercambio espontáneo entre ambas. Luego de ver algunos de los diseños, la actriz expresó: “Quiero todos. Chau. Gianinna me mata”. La respuesta de su hermana fue breve y directa: “DALMA”. Más tarde, la actriz sumó una cuota de humor al intercambio al bromear con la frase: “Ok. Me acaban de agradecer los servicios prestados. Estoy despedida antes de empezar”.

Los otros emprendimientos que desarrollaron por separado Dalma y Gianinna Maradona

Aunque “Babu” representó una nueva asociación entre las hijas de Diego Maradona, no fue la primera experiencia empresarial de cada una. En 2015, Gianinna presentó Catarsis, su propia marca de indumentaria. En aquel momento explicó que había participado directamente en la creación de la identidad de la firma y destacó su involucramiento en cada detalle del proyecto. “El nombre ya lo tenía pensado y el logo también es mío”, reveló en la apertura de la firma, marcando el inicio de su faceta emprendedora.

Emprendimiento de Dalma Maradona

Por su parte, Dalma Maradona también incursionó en el mundo emprendedor con una propuesta completamente diferente. En 2023 comenzó a desarrollar una línea artesanal de portachupetes personalizados junto a la firma Gioco di Re. El proyecto surgió dentro del universo de la primera infancia y estuvo enfocado en la confección manual de accesorios para bebés, elaborados con materiales especialmente seleccionados y personalizables con nombres.

La aparición de Babu permitió reunir esos dos caminos en una propuesta compartida. Por un lado, la experiencia de Gianinna en el diseño de accesorios y, por otro, el recorrido de Dalma dentro del mundo emprendedor. El resultado fue una colección concebida como homenaje a Diego Maradona y desarrollada por sus hijas desde una mirada personal, incorporando elementos ligados a su historia familiar. La propuesta se convirtió en una combinación de su perfil emprendedor con la historia del astro argentino.

Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna Maradona

Gianinna y Dalma Maradona encontraron en una iniciativa compartida una forma de combinar sus experiencias dentro del mundo del diseño con una propuesta inspirada en Diego Maradona. A partir de una idea desarrollada entre ambas, las hermanas reunieron creatividad, trabajo conjunto y una referencia directa a la historia familiar que las acompaña desde siempre.

VDV