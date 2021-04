María Gabriela Tripodi: coach ontológico profesional y coach vocacional

¿Qué característica personal considera que es determinante para lograr un buen coaching?

Un buen coach trabaja desde la escucha activa. Como profesional me gusta preguntar y provocar la reacción y movilización del otro, siempre desde un clima de confianza y empatía, en el que el cliente se sienta respetado.

¿Qué aporta la visión femenina en este tipo de servicio?

La visión femenina puede aportar empoderamiento, un cambio de paradigma. Se dice que las mujeres tendemos a ver un poco más allá de lo que se suele observar y una buena profesional del coaching puede ayudar a muchas mujeres a conectar con su verdadero talento, a creer en sí mismas y encontrar la fuerza necesaria para lograr sus metas.

¿Cuándo se puede considerar que se alcanzó el éxito?

Primero, deberíamos analizar qué es el éxito para el cliente. No todos queremos lo mismo, ni buscamos lo mismo y así debe ser. Cuando acompaño a mis clientes -a los que llamamos coachees- en sus procesos de alcanzar metas, proyectos, romper con sus creencias limitantes y logramos ese cambio en su observador; el cliente se descubre disfrutando de su proceso, y me permite acompañarlo en este nuevo descubrir. Eso es el éxito.

¿Qué es lo que diferencia una mujer de un hombre en este tipo de trabajo?

Existe todavía una creencia equivocada de considerar que hay un tipo de profesión para hombres y otro para mujeres. Tanto el hombre como la mujer aportan capacidades y herramientas diferentes, distintos conocimientos que surgen en cada sesión de coaching, cada uno con su impronta, y eso es lo importante.

¿Cuál fue el fracaso del que más aprendió?

Fracasé todas las veces que no creí en mí, que me desvaloricé, que no confié en mi potencial como mujer, profesional y emprendedora. El día que empecé a creer en mí y me acepté como nunca lo había hecho, ese día mi historia cambió para siempre. Hay tanta gente que podría lograr lo mismo acompañada por un buen profesional del coaching, solo se trata de dar el primer paso, pedir ayuda y comenzar a actuar.

Datos de contacto: Tel.: 11-50626406 - IG: @coachgabytripodi - FB: Gabi Tripodi Coach profesional