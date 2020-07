María Lujan Bouzas: dueña de Pepa Pastelería

Soy Lic. en Administración y Contadora Pública recibida en la UBA. Siempre me había gustado mirar los programas de cocina, más que nada los de postres y cosas dulces. Entonces comencé con algunos cursos cortos para aficionados. Hice también de panadería. Fue entonces decidí hacer la carrera de Pastelero Profesional. Cuando me recibí, empecé a cocinar para mi familia y amigos, y ellos me alentaron a comenzar a vender, y así fue como en octubre del 2016 nació Pepa Pastelería Artesanal.

¿Cuál consideran que es su diferencial?

Considero que me diferencial es lo artesanal, todo lo que vendo está realizado por mí, desde los chocolates que van en la decoración de la torta, hasta las medialunas y panes de los desayunos.

¿Qué tipo de pastelería ofrecen? ¿A qué público apuntan?

Ofrezco pastelería tradicional: podes encontrar una pastafrola o una tarta de ricota. Y también algo más moderno: como la torta oreo y la chocotorta, que son el bum en todos los desayunos.

El público al cual apunto es aquel que le guste festejar rodeado de su familia, de sus amigos, de sus seres cercanos, lleno de dulces y postres para compartir.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?

Mi mayor satisfacción es la felicidad de los clientes. Verlos contentos con sus postres y dulces es todo lo que está bien. Antes de la pandemia, las entregas las hacía yo, y me pasó varias veces de emocionarme con el cliente que recibía un desayuno sorpresa.

Para contacto : teléfono 1159974954 // Instagram @pepapasteleria // Web www.pepapasteleria.com // Mail pepapasteleria@hotmail.com.