Gabriel Rolón reveló qué profesión habría elegido si no fuera psicoanalista: “Es mi gran pasión”

El universo de Gabriel Rolón suele transitar por los caminos de la escucha, el análisis y la palabra justa. Sin embargo, detrás del terapeuta que llena salas de teatro y encabeza listas de best sellers, convive una faceta artística muy arraigada que pocos conocen en profundidad. Durante su paso por el programa "Otro día perdido" (eltrece), el autor compartió detalles insólitos de su adolescencia.

Gabriel Rolón reveló sus otras pasiones

Los años de juventud y el primer gran deseo de Gabriel Rolón

Lejos de inclinarse de manera automática hacia la psicología o la literatura en sus primeros años, Gabreil Rolón imaginaba un futuro completamente diferente para su vida. Con total sinceridad, recordó cómo pensaba su destino apenas terminó la etapa escolar. "Lo primero que dije yo cuando terminé la secundaria fue ir a inscribirme al Instituto Nacional de Arte Dramático", relató ante la sorpresa de Mario Pergolini. En aquellos tiempos, su norte artístico era claro. "Yo quería ser artista". En ese tramo de su vida, mientras exploraba distintos caminos vinculados al arte, convivía con profesores de música, clases de canto y nociones de armonía.

Aunque el destino condujo a Gabriel Rolón por las sendas del psicoanálisis, la música nunca abandonó su sitio de privilegio. Entre risas y un intercambio cómplice en el estudio, el escritor profundizó sobre el rol central que ocupa esta disciplina en su día a día. "La música es mi gran pasión, es la que me acompañará, me acompaña desde que nací y estará conmigo hasta el último de mis días", aseguró. Además, especificó que, si bien transita algunos acordes en el piano de forma amateur, su verdadera compañera es la guitarra. "Yo podría dejar de hacer cualquier cosa menos música", sentenció con firmeza.

Gabriel Rolón y su pasión por la música

Su instrumento es la guitarra. "A veces la tengo un poco olvidada, soy un poco desagradecido" relato. Y bromeó "Porque yo estoy acá gracias a la guitarra, te lo juro". Entre anécdotas de estudio y reflexiones sobre su pasado, la charla dejó en evidencia que Gabriel Rolón transita su presente con la tranquilidad de quien eligió escuchar sus propios deseos, demostrando que la sensibilidad del artista sigue intacta.