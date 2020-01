¿Cómo decidió ejercer su profesión de manera independiente?

Realicé mi especialidad en Medicina Estética mientras ejercía como médica clínica, mi segunda especialidad, que me permite enfocar la estética desde un abordaje científico y elegir yo misma el cómo, cuándo y dónde ejercer esta maravillosa profesión. Así logré tener mi lugar de trabajo y mi propio personal.

En su profesión ¿qué diferencial aporta una mujer?

En medicina estética, una mujer aporta todo el conocimiento científico, pero creo que, además, está ese plus de entender perfectamente lo que pasa por la cabeza de la paciente que consulta, porque a todas nos preocupa más o menos lo mismo.

En mi caso, además, como docente de Rellenos en la Diplomatura de Clínica y Terapéutica Estética no quirúrgica de la Universidad Nacional de Tucumán, me ocupo, siempre, de tomarme el tiempo necesario para explicar al paciente el porqué de cada diagnóstico y de cada tratamiento.

¿Cuál fue su mayor caso de éxito?

Para mí, el éxito es no solo obtener un buen resultado, sino que el paciente se sienta bien. Lograr la naturalidad en los resultados no es fácil, requiere de mucho estudio. Por eso me ocupo de realizar todos los años actualizaciones a nivel nacional e internacional que me abrieron oportunidades laborales en Europa, que considero un gran reconocimiento.

¿Cuál fue el fracaso del que más aprendió?

Diría que no tuve fracasos, pero si me tocó resolver situaciones algo complicadas de pacientes que acudieron a personas que practican procedimientos estéticos sin ser profesionales médicos. De eso se aprende y mucho.

¿Cuánto pesa la comunicación en su profesión?

¡Muchísimo! La comunicación en todas sus facetas es fundamental. La relación médico-paciente es un vínculo que se basa en la comunicación.

Para contacto: Tel: (0381) 3183473 - WP: (+54381) 5784219.

