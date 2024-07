Mariángeles Abalo Orfebre: Forjando historias y sueños

CREDITO CARAS

¿Qué te inspiró a dedicarte al arte de la orfebreria y cómo definirías tu estilo?

En un principio empezó todo como una aventura, me crucé con una familia hermosa que me enseñó muchísimo: la familia Sala. Me intrigaba y deslumbraba el proceso de lograr construir una pieza a partir de un pedacito de metal, es mágico. Me parecía increíble. De a poco me fui metiendo cada vez más y se terminó convirtiendo en una hermosa pasión. Siempre digo que “la orfebrería me rescató y me sigue rescatando de situaciones difíciles que tuve y tengo que atravesar”.

Mi estilo es súper descontracturado, así como soy yo. No me gustan las piezas clásicas, trato de ir creando y haciendo, sin pensarlo demasiado en la mayoría de los casos, es por eso que cada pieza es única.

¿Qué significa para vos tu espacio de trabajo?

Justamente eso: MI ESPACIO, mi lugar de confort, en donde soy realmente yo, en donde la imaginación es la protagonista del cuento.

También significa dedicación, unión, esfuerzo, amor, familia, amigos, porque todos ellos me ayudaron mucho para poder tener este taller, me re bancaron y además porque todas esas connotaciones son las que busco y deseo para quien viene a aprender. Acá el clima es familiar, alegre, empático. Nos reímos mucho, aprendemos (todos) y tomamos mucho mate.

¿Qué técnicas y materiales utilizas para crear tus obras?

Yo trabajo desde la construcción en metal. Cada pieza está hecha con hilos, flejes, chapas de diferentes metales… Por lo general me gusta muchísimo trabajar con plata aunque tengo piezas hechas en alpaca, cobre, bronce o combinadas.

¿Qué proyectos tenés actualmente en marcha y qué objetivos te propones para el futuro?

Actualmente acabo de inaugurar mi taller y estoy dando clases. Me gusta enseñar, soy profe en Letras también y eso lo llevo el el alma . No puedo creer la cantidad de gente que se interesa, me contacta, la cantidad de alumnos que tengo en tan poco tiempo. Es una locura.

Para el futuro me gustaría ser reconocida por alguna de mis piezas: trascender, como el sueño de todo ser humano.

