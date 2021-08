Maternidad Corporativa: compatibilizando maternidad, lactancia y profesión

Belén Cabrera, es la creadora de Maternidad Corporativa, un espacio que nació de la fusión de dos intereses que su fundadora creía opuestos: su profesión (contadora y gerente de una empresa multinacional), y la lactancia, un interés que la llevó a formarse como asesora. Hoy la emprendedora nos cuenta más acerca de su espacio.

“Creemos de forma errada que la lactancia y el ejercicio activo de una profesión no son posibles, cuando en realidad, con el poder que nos da la información, y el apoyo adecuado, toda madre profesional que así lo desee, debería poder continuar con su lactancia y su trabajo en forma exitosa”, destaca Belén quien agrega que “al pasar el tiempo, comprendí que podría ofrecer un servicio a otras mujeres que, al igual que yo, atraviesan el desafío de ser madres y profesionales”.

¿Qué servicios ofreces desde Maternidad Corporativa?

El principal servicio es brindar información y acompañamiento sobre lactancia. No sólo a aquellas madres que quieren continuar con su profesión y que deben salir a trabajar varias horas fuera de su casa, y que, a su vez, desean continuar con la lactancia, sino también a aquellos empleadores que se comprometen a acompañarlas activamente.

Las empresas pueden ofrecer mucho más que la licencia y la hora de lactancia que dicta la ley. ¿Qué mejor que tu empleador te acompañe brindándote la posibilidad de participar de una charla prenatal, consultas con tu recién nacido o bien con la reinserción después de la licencia y el banco de leche? Todo eso podemos brindarlo, y facilitar que tanto las mujeres como su entorno, cuenten con las herramientas para sostener la lactancia el tiempo que lo deseen.

¿Cuál consideras que es tu diferencial en el mercado?

Creo que haber atravesado la experiencia de trabajar en estudios y empresas multinacionales me permitió comprender las dificultades que atraviesa una mujer para que continuar con la lactancia sea posible. No sólo saber lo que sucede desde el lado del empleador, al tener que cumplir con políticas e indicadores, sino también haber vivido en carne propia la maternidad mientras me desempeñaba en altos cargos.

Todos estos factores hicieron que tuviera que volver al trabajo cuando aún me encontraba en pleno puerperio, y dando el pecho a mi bebé. Sumado al hecho de tener que extraerme leche en un baño, sin privacidad y apurada, por no contar con un lactario, además de sufrir la separación con mi hijo, la eterna culpa por decidir volver a trabajar, y mucho más.

¿Cuáles son las problemáticas más comunes por las que consultan?

Hay mucha duda a la hora de volver a trabajar fuera de casa respecto de qué y cómo hacer con el banco de leche, con las extracciones, conservación y manipulación de la leche. Y, si bien la información teórica la podemos encontrar en libros o internet, a la hora de llevarlo a la práctica, surgen preguntas y cuestiones particulares de cada cuerpo, de cada mamá, de cada bebé. Cada díada es especial, y es preciso analizar cada caso, para encontrar juntos la mejor manera que se pueda sostener la lactancia.

¿Consideras, entonces, compatible la maternidad, la lactancia y la profesión?

Decididamente sí, pero entiendo que no es algo fácil. Se requiere de mucho apoyo. Nuestra sociedad, las culturas organizacionales, no están lo suficientemente preparadas para recibir a madres que desean mantener lactancias en convivencia con una carrera profesional, desvalorizando el concepto de que la lactancia materna es la salud misma y no deberíamos perderla.

Desde el comienzo de los tiempos se cuestionó a la madre que salía a trabajar, haciéndonos creer que la maternidad es una limitación total para las mujeres profesionales. Esto no debe ser así, y en eso trabajamos en “Maternidad Corporativa”. Hoy en día estamos vivenciando el cambio, y el sector privado, las empresas, son fundamentales para lograr esta compatibilidad.

