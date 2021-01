Melissa Domit: apostar en época de crisis

Melissa Domit, creadora de la famosa blanquería ubicada en el corazón de Olivos, nos cuenta cómo fue creciendo su negocio en tiempos de pandemia, en dónde la capacidad de adaptación y la apertura al cambio fueron claves para expandirse.

Como emprendedores, muchas veces atravesamos momentos de incertidumbre, ya sea por cambios de contexto económico, crisis propias del negocio o , como sucedió el año pasado, por crisis mundiales. Por eso es importante mantenernos optimistas, tener claro el propósito a largo plazo, y nuestra capacidad de resiliencia y adaptación en el corto plazo. Las posibilidades de hacer realidad un proyecto, las buscamos nosotros mismos.

A pesar de que parezca un poco trillada la frase “en cada crisis hay una oportunidad” lo cierto es que es una realidad y está en nosotros encontrar nuevos espacios para generar valor. Esta frase me impulsó a a buscar nuevas oportunidades cuando, en marzo del 2020, la pandemia me obligó a cerrar las puertas del Showroom sin saber cuándo se volverían a abrir.

La clave para emprender y crecer está, más que en el cuándo, en pensar que siempre existe un camino. Esto no quiere decir que sea fácil encontrarlo, la búsqueda puede tardar meses o incluso años. Ser resilientes es el diferencial para poder seguir adelante y crecer más allá de las dificultades que surjan en el camino. Vivir el proyecto con fuerza, voluntad y amor por el trabajo de uno, creando desde el corazón para llevar toda la pasión a cada hogar, fue el impulso que me motivó a no quedarme quieta.

El aislamiento nos obligó a pasar mucho más tiempo de lo que estábamos acostumbrados en nuestros hogares. Nuestras casas, repentinamente, se convirtieron no sólo en el lugar más seguro sino además en espacio de trabajo, de ocio y dispersión, de compartir con la familia. Por ello, decorarlos, reorganizarlos, darles amor, se convirtió en una prioridad.

Sin la posibilidad de atender de forma presencial a mis clientes, modificar la modalidad de venta fue el primer objetivo. Manteniendo la atención personalizada, algo que me caracteríza, diseñamos un formato de venta online que siguió brindando este servicio de manera remota.

La venta online comenzó a crecer exponencialmente, y esto llevó a qué aumentaránlas vistas en la página web y en las redes sociales. Frente a esta situación donde mí vidriera eran estos medios, algo desconocido para mí, comencé a contactarme con influencers y gente del medio, para que compartieran mis diseños y productos.. Así fue que comencé a conocer distintas personas que fueron acompañando la imagen de Melissa Domit de una manera increíble y con mucho bien gusto, personas que ayudaron a expandir mí negocio. Tal fue la visibilidad de mis productos que fuimos elegidos por Carolina Ardohain para formar parte del proyecto Pampita Home, pudiendo llegar así mas gente y muchísimos hogares.

Asimismo, aprovechando la imposibilidad de abrir las puertas de mí Showroom para la atención presencial al público, decidi hacer una importante inversión y ampliar el espacio para generar un lugar en el cuál, cuando la situación lo permitiese, mis clientes y todos aquellos que quieran serlo, puedan ver cada producto, sentir la calidad de sus géneros, conocer cada estampado y textura, y contar con el asesoramiento personalizado de siempre. La ampliación, además, permite que en un contexto de distanciamiento social mayor cantidad de gente, manteniendo la distancia correspondiente, pueda ingresar al local.

Recuerden la clave para superar las diferentes etapas de un negocio, incluso en situaciones de crisis extremas como la actual, está en no quedarnos estáticos, ser dinámicos y adaptarnos lo más rápido posible, levantarnos, y seguir trazando objetivos para poder llevar adelante ese proyecto que nos llena de vitalidad.

Conoce más ingresando aquí: www.melissadomit.com