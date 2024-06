Mendoza Travel Experience: Un viaje de conexión interior de la mano del bienestar y el disfrute

CREDITO CARAS

Alejandra, ¿Cómo definirías el MENDOZA TRAVEL EXPERIENCE?

Mendoza Travel Experience es una experiencia significativa y única en la provincia de Mendoza, con un enfoque especial en el bienestar integral. Nos esforzamos por ofrecer no solo paisajes turísticos impresionantes, sino también oportunidades para nutrir el cuerpo, la mente y el espíritu de nuestros viajeros. Desde aventuras al aire libre hasta retiros de bienestar, nuestro objetivo es crear experiencias que promuevan la salud física, la paz emocional y la claridad mental, permitiendo a nuestros seguidores viajar con propósito y regresar a casa renovados y rejuvenecidos. En esta experiencia no sólo nos dedicamos a entender a nuestro cuerpo, escucharlo, practicar ejercicios orientales antiguos en donde el estiramiento es primordial; realizamos método mindfulness para conectarnos por la mañana y por la noche. No sólo eso, sino que también mezclamos con experiencias de turismo real como visita a bodegas y cabalgatas al interior de la cordillera, comidas en estancias… un verdadero disfrute.

¿Cómo surgió la idea de crear esta experiencia?

La idea surge al pasar varios años desde que me fui de Mendoza; pude conocer varios lugares y, sin querer, uno compara. Desde las extensiones de nuestros campos y vistas de precordillera al color del cielo celeste intenso, o las noches mágicas de cielo lleno de estrellas, que en pocos lugares del mundo pude experimentar. Todo comenzó en desear compartir estos tesoros naturales con mis alumnos; por eso fue que en diciembre del 2023 comenzamos con esta hermosa experiencia.

¿Qué podemos vivenciar a nivel práctico?

La vivencia consiste en que hay un plan estipulado de actividades para introducir a las personas que nunca practicaron estos fabulosos estiramientos, acompañado de un clima que hace que nos concentremos en estar presentes, sintiendo cómo trabajamos nuestro cuerpo, sincronizado con él a través de la concentración; esto nos hace sentir plenos en un ambiente cuidado, lleno de naturaleza, es como ir transitando distintas estaciones de adentro hacia afuera. Luego, el placer de comer en un lugar hermoso con gente con la misma frecuencia.

¿Cuánto tiene que ver esta experiencia con “El arte del disfrute”?

Con el tiempo uno comienza a valorar la calidad de los momentos, por eso es tan importante estar conectado con uno mismo para poder elegir lo que nos hace realmente bien disfrutar. Es una palabra amplia que, al introducir a las personas en un lugar tan poderoso, desde la vista a las montañas o el sonido de nuestro río tan potente, es un impacto directo para vivir una explosión de todos nuestros sentidos, que nos invita disfrutar ordenando desde nuestro interior. Una verdadera experiencia abierta a sentirnos bien.

¿Observas algunos cambios inmediatos en las personas que participan?

Lo que observé es que las personas, cuando hay formado un grupo con el mismo propósito que emprenden y me dan la oportunidad de poder mostrar estas vivencias, se olvidan de las edades, se vinculan como si todos volvieran a ir al colegio; comparten, se ríen, hay un respeto a las prácticas y todos se sienten parte.

¿Quiénes pueden participar?

Todos, hombres y mujeres de toda edad. Los ejercicios físicos se adaptan según la movilidad y edad de los integrantes; en ediciones anteriores hemos tenido personas con discapacidades físicas y el encuentro ha sido maravilloso.

¿Qué feedback recibiste en ediciones anteriores?

Las personas al finalizar estaban haciendo consultas sobre cuándo sería la próxima experiencia. Sintieron volver a estar vivos, conectados, disfrutar de la combinación de técnicas milenaria de activación con el cuerpo y mente, y luego con los espacios de gastronomía.

Este año proponemos un nuevo encuentro en una de las Bodegas más importantes, ATAMISQUE, donde podremos almorzar con menú de pasos y degustar sus delicados vinos luego de nuestras prácticas.

¿Qué expectativas tenés respecto al próximo encuentro?

Me encantaría que cada experiencia aporte a las personas una oportunidad de disfrutar al máximo la temática que ofrecemos, relacionada con el bienestar y el disfrute tanto de paisajes como de gastronomía.

¿Cuándo se realiza el próximo MENDOZA TRAVEL EXPERIENCE, y cómo podemos obtener más información para inscribirnos?

La fecha es el 19 de septiembre. Los grupos son reducidos y tienen cupo máximo.

Para información pueden escribir a [email protected]

Sin dudas, será una experiencia única. ¡Muchas gracias, María Alejandra!

Para contactarte con María Alejandra:

Instagram: mariaalejandraolivaoficial

Facebook: alejandraoliva

Web: www.mariaalejandraoliva.com