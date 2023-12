CREDITO CARAS

Georgina, ¿cómo fueron los inicios de la marca?

La idea de crear a Minimoka nació cuando, como familia de emprendedores, notamos una brecha en el mercado. Buscábamos más que simples prendas para nuestros hijos; anhelábamos calidad, diseño y una experiencia de compra que encajara con nuestros valores familiares.

Nuestra meta era ir más allá de ser una tienda de ropa infantil. Nos propusimos ofrecer prendas únicas, funcionales y creativas, provenientes de marcas nacionales con diseños originales y buen gusto. Reconocimos la importancia de brindar un apoyo genuino y mantener una comunicación cercana con nuestros clientes. Nos esforzamos en proporcionar una experiencia de compra personalizada y un compromiso auténtico con cada familia que nos elige.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Nos esforzamos por ofrecer una experiencia única. Seleccionamos cuidadosamente prendas exclusivas para niños de 0 a 8 años, enfocándonos en diseños creativos y calidad.

Nuestro compromiso va más allá de la venta de ropa. Nos apasiona brindar una experiencia de compra personalizada, donde cada familia se sienta atendida de manera especial, con asesoramiento individualizado y cercanía.

A su vez, valoramos la comunicación fluida y auténtica con nuestros clientes. Estamos aquí para ofrecer apoyo continuo y asistencia posventa, manteniendo un compromiso genuino con cada familia que confía en nosotros.

Además, nos enorgullece apoyar a marcas nacionales. Promovemos la originalidad en el diseño y la calidad de los productos, respaldando a emprendedores y marcas locales.

¿Cómo proyectan a Minimoka en el futuro?

Nuestro enfoque para el mediano plazo implica ir más allá del alcance físico de nuestro local en Devoto. Nos proponemos ampliar nuestra presencia a través de estrategias en redes sociales y campañas publicitarias, buscando llegar a más personas y expandir nuestra comunidad en línea.

Además, estamos entusiasmados con la posibilidad de una asociación estratégica con una marca en particular. Contemplamos la apertura de un local exclusivo en colaboración con esta marca, uniendo esfuerzos para ofrecer una experiencia aún más especializada y única para nuestros clientes.

Estamos atentos a cómo se desarrollarán los próximos meses para dar forma a estos planes, evaluando cada paso con cautela para garantizar un crecimiento sólido y beneficioso tanto para nosotros como para nuestros clientes y colaboradores.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Nos destacamos por brindar una experiencia de compra única, especialmente diseñada para familias. Diferenciamos nuestra tienda al ofrecer un ambiente acogedor donde los niños pueden jugar y divertirse con juguetes mientras los padres exploran nuestras prendas.

Nuestra atención va más allá de la transacción; nos esforzamos por mantener una conexión genuina con cada familia, brindando asistencia continua y calidez incluso después de la compra. Además, nuestra visión de futuro nos impulsa a buscar alianzas estratégicas con marcas exclusivas para ofrecer aún más a nuestros clientes.

Nos diferenciamos al crear un espacio donde la comodidad, el entretenimiento y la cercanía familiar se unen para hacer que cada visita sea una experiencia especial y memorable.

Si comenzaran nuevamente, ¿qué harían diferente?

Quizás hubiese sido más selectiva con los productos al principio, eso me hubiese ayudado a no tener gastos que no produjeron beneficios. A pesar de eso, no cambiaría nada más, ya que considero firmemente que toda la experiencia acumulada ayudó a plasmar mi idea y mostrar mi creatividad al máximo.

Datos de contacto:

WhatsApp 1168735112

Dirección: Avenida Lincoln 4489, Devoto

Instagram minimoka_boutique

Tienda online; minimoka.com.ar