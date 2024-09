El descargo de Marcela Pagano tras ser señalada como la tercera en discordia entre Pampita y Roberto García Moritán

En los últimos días, Pampita y Roberto García Moritán son protagonistas de fuertes rumores que indican que habrían puesto fin a su romance, tras cinco años de relación. Mientras se especulan diversas situaciones, la modelo y el político se llaman a silencio, lo que podría fomentar el crecimiento de las teorías al respecto. Entre ellas, se indica que la decisión de la ruptura fue como consecuencia de infidelidades. El nombre de Marcela Pagano quedó en medio de las noticias, y ella decidió responder.

La palabra de Marcela Pagano en medio de los rumores de Pampita y Roberto García Moritán

El miércoles por la noche, en medio de especulaciones, Yanina Latorre en LAM detalló cierta información que recogió respecto a la interna que se viviría dentro de la pareja de Pampita y Roberto García Moritán, con fuentes cercanas a la modelo. En primer lugar, aseguró que la pareja atraviesa una separación y lo motivos serían dos: respecto a lo laboral del empresario y un hallazgo que habría hecho la modelo.

“Esto viene de hace un tiempo largo, desde hace más de un año. Pasaron cosas y ella le habría puesto un ultimátum. El año pasado, en pleno Bailando, ella le encontró mensajes con una periodista política. No sé si consumaron”, indicó la Panelista. Y agregó: “Cuando Pampita encontró esos mensajes, le dijo a él: ‘Hasta acá, que no vuelva a pasar’. No es la primera vez que pasa algo. No estoy diciendo que haya consumado, sino que fueron desprolijidades en el teléfono. A ella no le gustó algo que leyó en el teléfono y le dijo: ‘Hermano, una más y te vas’”.

Ante estas declaraciones por parte de la panelista, quien dio ciertas características sobre la tercera persona involucrada, en las redes sociales se comenzó a ponerle nombre a la mujer que había estado involucrada con García Moritán: Marcela Pagano. La periodista y política fue señalada y criticada.

En este contexto, Pagano le respondió a Mariana Brey, quien en Socios del espectáculo, compartió la charla que mantuvieron: "Me lo desmiente absolutamente". Y la periodista detalló: "Los conoce a los dos. Incluso los entrevistó a los dos, juntos y separados. Se conocen de antes, de cuando Marcela entrevistada a personajes del mundo del espectáculo".

En reiteradas oportunidades, Pagano expresó que "no tiene idea de dónde salió eso", sobre la versión. "Para ella es un tema que no tiene ni pies ni cabeza", indicó Brey, quien señaló que la preocupación de su colega incide en que no tener problemas para atravesar su embarazo de la mejor forma, quizá este fue el motivo por el que decidió romper con el silencio y desmentir su supuesta vinculación. Hasta el momento, la pareja -o ex- se mantiene en silencio.