En medio de rumores de separación, Pampita compartió una especial tarde de chicas con su hija Anita

Pampita desde el fin de semana pasado se volvió tendencia en redes sociales por su posible ruptura con Roberto García Moritán, varios medios y periodistas confirman el distanciamiento de ambos. A pesar de esto, y manteniendo silencio al respecro, la modelo decidió tomarse un día de descanso junto con amigas y su hija, y lo compartió en sus redes sociales.

Roberto García Moritán y Pampita

Tarde de chicas de Pampita y Ana García Moritán

En el día de ayer a través de sus redes sociales, Pampita compartió una foto donde se la ve a ella junto a Ana García Moritán junto a amigas de la modelo y sus hijas. “Tarde de chicas…”, detalló en un costado de la historia. Este posteo lo realizó luego de algunos días de descanso de las redes.

Pampita

A pesar de estar en boca de todos los medios por todos los detalles que se fueron filtrando por una posible ruptura entre ella y Roberto García Moritán, la modelo prefiere refugiarse en sus amigas y centrarse en su familia, esto no sorprende, ya que desde hace algunas semanas que Pampita se muestra cada vez más unida con ellas.

Pampita y amigas en España

Hace casi un mes que la modelo volvió de uno de sus viajes, en esta oportunidad lo realizó con sus amigas y sin hijos. En esta oportunidad se la vio disfrutando de las playas de Ibiza para luego partir hacia Madrid, donde se quedaron algunos días y aprovecharon para sacarse fotos y disfrutar del espectacular hotel donde se alojaban.

Pampita y amigas en España

En Ibiza, la modelo no solo se dedicó a disfrutar del sol y el mar; aprovechando su estadía con amigas varias noches decidieron salir a comer y bailar en distintos locales de la isla. En uno de sus paseos Pampita y sus amigas se fueron a navegar por el mar Mediterráneo, donde apreciaron las vistas de la costa desde un barco.

Pampita

Que dijo Angie Balbiani, una de las mejores amigas de Pampita

En medio de los rumores de separación LAM, consiguió hablar con Angie Balbiani una de las confidentes de Pampita para que dé su punto de vista de lo que está pasando con su mejor amiga. “Escuche que él respondió que no era cierto. Me encantaría decirte que tengo la posta, pero no la tengo, no la sé”, contó la actriz.

Angie Balbiani, Pampita, Ana García Moritán y Cósimo Ciampi

“Todo lo que te diga van a decir que es mentira, pero no lo sé. No hablé con ella al respecto. Mañana la veo, pero si me hacés esta nota mañana a la tarde también te voy a decir que no te voy a contestar porque es mi amiga”, prosiguió Angie Balbiani explicándole al periodista de LAM que le fue a hacer la nota.

Momentos más tarde aclaró que igual tampoco haría nada que pudiese perjudicar a Pampita “Trabajé dos años en ‘intrusos’ y jamás dije anda de Carolina, porque este trabajo es bastante efímero y las amistades son un poquito más duraderas, así que siempre trato de cuidar mis vínculos”, concluyó Angie Balbiani.

VDV