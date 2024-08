CREDITO CARAS

Dra. di Napoli, ¿cómo surgió Momentum PNI?

Ya siendo Médica y Neuróloga, a los 31 años me diagnosticaron mi segunda enfermedad autoinmune y sentí que la medicina tradicional no me daba respuestas. Allí, inicié un camino en búsqueda del por qué surgieron en mí estas enfermedades. En ese camino decidí estudiar Medicina Orthomolecular y luego Psiconeuroinmunología que cambió drásticamente mi forma de abordar pacientes. Empecé a atender personas que buscaban respuestas a síntomas que no entendían, aprendí que tenía que dedicar mucho tiempo en la consulta a conocerlos, saber quiénes eran, qué comían, con quién vivían, como dormían, cómo fue su infancia, para poder comprender lo que estaba detrás de sus síntomas o sus patologías.

Cuando empecé a ver que los pacientes mejoraban y empezaban a abandonar tratamientos impuestos por la medicina tradicional, observé que era el camino correcto.

Mi consultorio comenzó a crecer y fui en búsqueda de un equipo. La primera profesional que sumé fue la Nutricionista, ya que necesitaba poder abordar con detalle la alimentación de las personas. Es real que somos lo que comemos y en la actualidad estamos viviendo para comer y no comiendo para vivir. Para mí lo principal es entender cuál es la comida para el humano. Tenemos la comida para los leones, la comida para los gatos y la comida para los humanos.

Luego fui sumando otros médicos con la misma orientación en Psiconeuroinmunología y así decidí crear Momentum PNI

¿Qué significa Momentum?

Momentum en latín es la fuerza que se adquiere tras un esfuerzo continuo y circunstancias favorables, es el impulso que lleva al cambio.

¿Con cuántos profesionales cuenta el espacio?

En Momentum PNI contamos con un equipo con orientación en Psiconeuroinmunología que incluye Nutricionista, Osteópatas, Médicos con visión integral, Psiquiatra, Psicóloga, pediatra y especialista en Medicina Cannábica.

A su vez, contamos con más de 1000 pacientes que vienen en búsqueda de una atención integral.

¿Qué destaca a Momentum en el rubro?

Momentum PNI es un espacio en el que buscamos que se sientan contenidos, y escuchados. Las consultas de primera vez duran alrededor de una hora y a veces más. Generamos vínculos con los pacientes y buscamos deshacer el camino que los llevó a la enfermedad.

Somos un equipo con mucha pasión y convicción por la medicina que practicamos, siempre con la ciencia avalando cada paso que damos.

Datos de contacto:

Instagram: @momentum.pni

Celular: 11-6833-6368