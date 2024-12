My Favourite Body: Innovación y comunidad en el cuidado de la piel

CREDITO CARAS

¿Qué te inspiró a crear tu marca de cosmética de skincare y cuál consideras que es el sello distintivo de tus productos?

Soy farmacéutica y apasionada por la cosmética desde que trabajé por primera vez en la industria. Ahí me di cuenta de que ese era mi camino. Incluso, mi tesis en la facultad fue sobre el desarrollo de un producto cosmético. Desde entonces, seguí perfeccionándome con posgrados y, un día, me animé a registrar mi propia marca.

Desde 2013, My Favourite Body es mi primer hijito: lo cuido, lo nutro y estudio siempre para que cada día crezca más. Nuestros productos son súper livianos y ligeros; no interfieren con tu rutina diaria, ya que son fáciles de usar y de rápida absorción. Esto convierte el ritual del skincare en un momento agradable, no en una carga. Sin embargo, creo que el sello distintivo de la marca es el ida y vuelta genuino y cordial con nuestras clientas, lo que ha transformado a My Favourite Body en una comunidad.

¿Cómo seleccionas los ingredientes para tus productos y qué importancia le das a la sostenibilidad en tu proceso de producción?

Escucho muchísimo a mi comunidad, a mis seguidoras, a mis amigas y a mí misma. Cada etapa de la vida trae necesidades específicas, y siempre trato de anticiparme al menos un año. Trabajo con proveedores locales y extranjeros para garantizar innovación y asegurarnos de que cada activo cumpla su función, siempre en formulaciones suaves, ligeras y rápidas de usar.

¿Cuál es el producto más innovador de tu línea y qué beneficios específicos ofrece?

En 2024, el Roll de Caffeine fue un boom. ¿Sabés por qué? Porque escuché lo que mi comunidad necesitaba: un producto práctico, fácil de llevar y usar en cualquier momento del día. Este roll contiene cafeína, que aplicada en la zona de bolsas y ojeras mejora la microcirculación periférica, logrando reducir los tonos violáceos. Además, al ser lipolítica, ayuda a disminuir las bolsas marcadas al destruir adipocitos localizados. Fue la solución ideal para muchas personas que querían un producto funcional para verse mejor en reuniones, redes sociales o en su día a día, ¡y evitar el clásico "tenés cara de cansado" con una sonrisa!

¿Qué tendencias actuales en el cuidado de la piel consideras más relevantes y cómo las incorporas en tu marca?

Siempre digo: menos es más. Menos productos, menos cantidad, menos pasos, pero con una alta eficacia. Esa es la filosofía que sigo y seguiré. Por eso creé los tríos de activos específicos, que incluyen cremas, sérums y contornos en solo tres pasos para completar la rutina. Busco siempre la comodidad de quienes consumen nuestros productos.

¿Qué consejos le darías a quienes están comenzando a crear una rutina de skincare y cómo tus productos pueden ayudarlos?

Toda rutina de skincare empieza con una piel limpia y sana. Además de los cosméticos, es esencial cuidarse en general: dormir bien, consumir alimentos saludables y tomar agua. La limpieza completa del rostro, el cuello y el escote, áreas que a menudo olvidamos, es fundamental para que la piel esté lista para absorber cualquier activo que usemos.

Desde My Favourite Body, propongo una rutina de limpieza en tres pasos, idealmente de día y de noche. Esto, seguido por un trío de activos específicos, permite empezar a notar cambios en solo 15 días de uso constante. Mi objetivo es que quienes usen nuestros productos brillen de adentro hacia afuera, sin importar su edad o situación de la piel. Nunca es tarde para empezar a cuidarse, y cada pequeño paso puede hacer una gran diferencia en cómo nos sentimos y nos vemos.

