Empieza el Otoño, cambiamos de vestimenta y así nos protegemos de las agresiones del clima que está desembarcando. Sin embargo, la piel de nuestra cara seguirá expuesta al sol, al viento y a las temperaturas bajas del invierno. Todo esto genera deshidratación en la piel por lo que un adecuado Ritual de Skin Care es fundamental en esta época del año. La piel necesita regenerarse de los efectos del verano y prepararse para transitar el invierno.

Todo empieza a opacarse. Los días grises y apagados son propios de esta estación pero no de tu piel. Todas tenemos una luz propia que resalta nuestra belleza natural y es por eso que buscamos de una manera simple, segura y eficaz que esa luz esté siempre brillando; Para ello convertí a Neeru – Natural Boost – en tu Ritual Diario de Skin Care. Disfrutá cada paso y ponele luz a tu día!

Comenzá con la Espuma Micelar de Limpieza para eliminar las impurezas que tienden a obstruir los poros. Este paso es fundamental para que la piel pueda absorber la hidratación y luminosidad que estás a punto de darle. Es el turno de la Vitamina C, que hace sentir que tu piel irradia una luz única. Ahora, el mejor Contorno de Ojos para la zona más sensible. La piel de esta zona es muy fina y delicada. Es la más propensa a manifestar los signos de la edad y el cansancio. A su vez, contiene tu mirada y habla mucho de vos. Es el área perfecta para irradiar esa luz que te hace tan especial. Tu mirada está más despierta que nunca. Está por terminar este pequeño momento matinal de disfrute. Llegó el turno de la crema hidratante. Para el día con Vitamina C, Té Verde y Pantenol. Para la noche con Ácido Hialurónico, Niacinamida y extractos vegetales.

¡Neeru Natural Boost, Simple, Segura y Eficaz! Con ingredientes naturales que buscan dar luminosidad, elasticidad, humectación y suavidad. Livianos y de rápida absorción.

Convertí a Neeru en tu Ritual Diario.

Este Otoño, Iluminate con Neeru.