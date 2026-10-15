NO TODOS LOS ROSTROS NECESITAN LO MISMO. EL VERDADERO DIFERENCIAL ESTÁ EN SABER INTERPRETARLOS

CONTENT CARAS LIKE

¿Por qué considera que no existe un tratamiento que pueda aplicarse de la misma manera a todos los rostros?

Porque cada rostro tiene una anatomía, proporciones y características que lo hacen único. Incluso dos personas de la misma edad pueden presentar necesidades completamente diferentes. Antes de indicar cualquier procedimiento, hay que observar cómo están distribuidos los volúmenes, qué sucede con los tejidos y cuáles son las particularidades que definen ese rostro.

¿Qué significa, entonces, “interpretar” un rostro?

Significa entender qué nos está mostrando. No solamente observar una arruga, una pérdida de volumen o una determinada forma, sino comprender por qué está ahí y cómo se relaciona con el resto de la cara. El rostro debe analizarse como un conjunto. A veces, lo que parece necesitar corrección no es necesariamente lo que primero debemos tratar.

¿Cuánto influye el proceso de envejecimiento?

Muchísimo. El envejecimiento no ocurre de una única manera ni al mismo ritmo. Cambian los tejidos, los volúmenes, la piel y las relaciones entre las distintas estructuras. Por eso, un tratamiento adecuado a los treinta años puede no serlo a los cincuenta. La medicina estética debe acompañar esos cambios, no intentar borrar la historia del rostro.

¿Y qué lugar ocupa la naturalidad?

Es fundamental. Mi objetivo no es transformar un rostro ni hacerlo responder a un determinado modelo de belleza. Busco preservar la identidad y realizar cambios que tengan sentido para esa persona. Muchas veces, el verdadero resultado está en hacer menos, pero hacerlo con precisión.

¿También existen diferencias entre lo que busca un hombre y lo que busca una mujer?

Por supuesto. La estructura facial, las proporciones y las características que cultural y anatómicamente asociamos a un rostro masculino o femenino pueden requerir abordajes diferentes. También hay pacientes que buscan feminización o masculinización facial. En todos los casos, la indicación debe partir de una evaluación individual y no de una fórmula predeterminada.

¿Cuál cree que es, finalmente, el verdadero diferencial de un profesional?

La capacidad de saber cuándo intervenir, dónde hacerlo y, especialmente, cuándo no hacerlo. La técnica es importante, pero primero hay que tener criterio. En medicina estética, interpretar un rostro significa comprenderlo antes de modificarlo. Y muchas veces, esa lectura es la que permite alcanzar un resultado sutil, armónico y verdaderamente personal.

Dr. Matias Ponte Lafalla

Email: [email protected]

Móvil: 0260 - 154630207

Instagram: @dr.matiaspontelafalla