Hotel Miramar: 29 años de historia familiar, confort y descanso

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Ubicado en Miramar de Ansenuza, Córdoba, Hotel Miramar nació hace 29 años como un proyecto familiar que apostó por el desarrollo turístico de la localidad. Su historia comenzó después de la gran inundación de los años 80, cuando la ciudad había quedado con pocas opciones de alojamiento para recibir visitantes. En ese contexto, la familia decidió invertir en el destino y crear un espacio donde la hospitalidad, el descanso y la atención cercana fueran protagonistas.

Desde sus inicios, el establecimiento buscó ofrecer una experiencia confortable, manteniendo un vínculo cercano con cada huésped. Con el paso del tiempo, esa esencia familiar se convirtió en uno de sus principales diferenciales.

Confort, servicios y una propuesta pensada para el descanso

Lo que comenzó como un hotel de 15 habitaciones fue creciendo hasta alcanzar las 27 habitaciones actuales, acompañando las necesidades de quienes eligen Miramar de Ansenuza como destino turístico.

A lo largo de su trayectoria, Hotel Miramar incorporó habitaciones de categoría superior, una habitación adaptada para personas con movilidad reducida, ascensor y nuevos espacios destinados al entretenimiento y el bienestar.

Entre sus servicios se destacan el desayuno buffet, spa, pileta climatizada con circuito hídrico, pileta exterior y una sala de estar con juegos de mesa, propuestas que buscan complementar la estadía y ofrecer distintas alternativas de descanso.

La renovación constante de las habitaciones y de los espacios comunes forma parte de su crecimiento, siempre con el objetivo de mejorar la experiencia de los visitantes sin perder su identidad.

Una historia familiar que sigue creciendo

Con casi tres décadas de trayectoria, el hotel proyecta continuar modernizando sus instalaciones, incorporando mejoras y fortaleciendo sus servicios para adaptarse a las nuevas formas de viajar y descansar.

Su propósito sigue siendo el mismo que impulsó su creación: ofrecer atención personalizada, calidez familiar y un ambiente confortable, donde cada visitante se sienta bien recibido.

De esta manera, Hotel Miramar continúa apostando por el turismo en Miramar de Ansenuza, con el deseo de seguir siendo un lugar al que sus huéspedes elijan regresar.

Contacto y reservas

Web: www.hotelmiramarcordoba.com.ar

Teléfono: 03563-493000

WhatsApp: 3563405197

Correo electrónico: [email protected]