Islavanda: una experiencia sensorial entre lavandas y naturaleza en Córdoba

CONTENT CARAS LIKE

En el corazón del Valle de Calamuchita, Córdoba, Islavanda nació de la pasión por las plantas y el deseo de emprender un camino diferente. Su creadora, Mirna Isla, encontró en el cultivo de lavandas una oportunidad para unir naturaleza, turismo y experiencias sensoriales, transformando una iniciativa personal en un espacio dedicado al bienestar y la conexión con el entorno.

Después de años dedicados a la docencia y a la gestión de un colegio de inglés, Mirna eligió Los Reartes para construir su casa. La pandemia la encontró allí y decidió quedarse. Su interés por las plantas y las condiciones favorables de la región la llevaron a investigar sobre el cultivo de lavandas, conversar con productores locales y plantar los primeros ejemplares en su jardín.

El nombre del emprendimiento surgió durante una charla familiar, de la combinación de su apellido, Isla, con la palabra lavanda. Así comenzó un proyecto que fue creciendo de manera natural, acompañado por su espíritu emprendedor.

De un jardín de lavandas a un destino de turismo sensorial

Islavanda comenzó con unas 520 plantas en el jardín de Mirna. Con el tiempo, adquirió otro terreno, cuadruplicó la plantación y construyó un pequeño salón de ventas. Su experiencia en gestión educativa y su formación en Turismo Rural en la Universidad de Buenos Aires le permitieron desarrollar una propuesta turística que integra naturaleza, producción artesanal y experiencias.

Como pionero en la zona en incorporar actividades sensoriales vinculadas al cultivo de lavandas, el emprendimiento invita a descubrir aromas, sabores, paisajes e historias. Actualmente, ofrece experiencias sensoriales, gastronómicas, educativas y culturales, además de elaborar productos naturales.

La identidad de Islavanda se sostiene en la autenticidad, la cercanía y el respeto por el ambiente, con la intención de ofrecer mucho más que un lugar para visitar: un espacio para sentir, conectar y recordar.

De cara al futuro, Mirna busca consolidar el proyecto como un referente del turismo sensorial y de bienestar en el Valle de Calamuchita. Como parte de ese camino, Islavanda integra la organización del Encuentro de Aromáticas en Los Reartes y proyecta enriquecer sus experiencias, desarrollar nuevos productos y fortalecer alianzas con productores y emprendedores regionales.

El objetivo es continuar creciendo sin perder su esencia rural, artesanal y cercana, manteniendo el vínculo con la naturaleza que dio origen al emprendimiento.

CONTACTO

Instagram/ Facebook: islavanda

Web: Islavanda.com.ar

Celular: 3476552121

Dirección: Calle Las Lavandas 57, Los Reartes, Cordoba