Solange, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

Noinercia arrancó con el apoyo de mis dos mamás. Mamá 1 me apoyó cosiendo todo desde la facultad, ahora confecciona toda nuestra producción y mamá 2 solicitó un préstamo para que pudiera iniciar mi proyecto.

En febrero del 2023 ingresó mi hermano Nico a trabajar como cortador y en marzo entró mi mejor amiga, Gin, en administración.

Ellos me ayudan muchísimo, son incondicionales y mi mayor soporte.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Ofrecemos indumentaria de diseño de autor, contamos con venta minorista y mayorista. Los talles van del XS al XL y en caso de ser necesario, se hace a medida.

Pueden adquirirse por preventa y también están disponibles en locales de Capital Federal (PM STUDIO), La Plata (DART HAUS) y Mar del Plata.

Mi público es aquel que quiere jugársela y está harto de marcas que ofrecen más de lo mismo. Siempre vienen buscando diseños para fechas importantes donde necesiten destacarse.

¿Cómo proyectas a tu marca en el mediano plazo?

El objetivo es exportar a Europa y Asia, diseñar el vestuario para la gira de alguna popstar nacional y tener un local conceptual.

Próximamente brindaría mis conocimientos sobre diseñar sobre el patrón, uniendo el mundo digital con el físico. A su vez, ofrecer herramientas en tiempos de crisis es un aporte que necesitamos dar desde este lado.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

En abril del 2023 la influencer Teffo subió un video de Alpha que tuvo millones de reproducciones en Tik Tok, por ese diseño en una semana tuvimos más de 500 pedidos.

Siempre fui muy exigente conmigo al punto extremo de ser hasta cruel. Durante un tiempo sentí esa presión de hacer diseños que vendan más, para cuando me di cuenta ya no sentía la misma pasión. Es lo único que hubiera hecho diferente, el cómo me impactó el alcance masivo desde lo creativo.

Actualmente disfruto esa exigencia y no la padezco. Pude amigarme con ese lado que es mi motor, parte de mi identidad y que me va a acompañar toda mi vida.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Los diseños resaltan la silueta femenina, hay zonas del cuerpo que trabajadas desde lo gráfico se lucen muchísimo. Tenemos un respeto y admiración muy grande hacia la figura de la mujer.

Hay influencia por los videojuegos y la estética futurista. Todo lo que visualmente sea excesivamente recargado como el anime y las subculturas asiáticas, incluso el pop, el rock y la electrónica.

Más es más, el maximalismo, es un sello muy característico de la marca. Es una mezcla de influencias que convergen perfectamente en un solo lugar.

Datos de contacto:

E-mail: [email protected]

WhatsApp: +54 9 223 497 4059

Instagram: @noinercia

Web: www.noinercia.com