Nora, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

Mi proyecto nació luego de un intento de emprender abriendo locales de ropa y accesorios en City Bell junto a un socio. Fue un emprendimiento que duró un año y medio, en el que manejamos tres locales pero no resulto rentable y decidimos vender los fondos de comercio.

Buscando trabajo tuve dos oportunidades importantes: Una en un banco, rubro en el que ya tenía experiencia porque trabajé 8 años, y la otra en Remax. En las dos fui seleccionada por lo que me tuve que decidir por una. Todo mi alrededor me decía que acepte la oferta del banco, pero me decidí por Remax. Sabía que iba a ser un buen lugar para continuar con mi espíritu emprendedor y también para seguir creciendo profesionalmente y personalmente .

¿Cuál es el valor agregado que ofrecés?

Mi valor agregado es mi autenticidad, ser genuina con mis clientes. Les brindo la confianza y la sensibilidad necesarias para guiarlos en el proceso de compra o venta de una propiedad, adaptándome a sus necesidades y circunstancias. Trabajo con un equipo que comparte estos valores y juntos nos esforzamos por ofrecer un servicio profesional y personalizado.

¿Cómo proyectas a tu marca de cara al futuro?

Visualizo a mi marca fortalecida y posicionada en el mercado. Tanto a nivel personal como en equipo, noto un crecimiento constante gracias al trabajo diario que hacemos junto a nuestros clientes. Proyecto una marca sólida y comprometida en seguir ofreciendo el mejor servicio sin perder la calidez y la confianza de siempre.

¿Por qué deberían elegirte?

Deberían elegir al Team March porque hace más de seis años nos destacamos por nuestra calidez, confianza y profesionalismo acompañando a nuestros clientes en cada etapa del proceso. Nuestra misión es brindar una experiencia excepcional, centrada en las necesidades y deseos de cada uno de ellos.

Datos de contacto:

Nora March - Agente Inmobiliario

WhatsApp: 221-5659107

Instagram: noramarchremax

Web: https://www.remax.com.ar/agent/nora-march