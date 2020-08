Lic. en Nutrición, emprendedora y madre de dos niñas pequeñas, Sabrina Montero desde su Instragam @nutrisabri se ha convertido en una ferviente defensora de la alimentación real y de volver a lo que ella llama: alimentación ancestral. “Amo lo que hago e intento transmitirles a mis pacientes la importancia de llevar una vida saludable, realizar actividad física y mejorar la alimentación”, dice Sabrina.

- ¿Y cuál es el punto de partida para mejorar la alimentación?

Sin duda, volver a la comida real, a la alimentación ancestral.

- ¿Qué características tiene la alimentación ancestral?

Una de las características de la comida ancestral es que no contiene otros ingredientes más que el alimento en sí. No está procesado de ninguna manera. Suele tratarse de alimentos que provienen de productores locales o son de temporada, respetando los ciclos de la naturaleza. De esta manera valoramos lo que la tierra nos ofrece en cada estación como hacían nuestros ancestros. Muchas veces son alimentos que provienen de un productor local, de los cuales también sabemos de dónde viene, incluso, hasta quien los cultivó con nombre propio. De esta manera, no solo cuidamos nuestra alimentación, sino que apoyamos una gastronomía sustentable libre de pesticidas y químicos.El acento está puesto en la importancia de dejar el uso de alimentos ultra procesados e industrializados y volver a los alimentos reales.

- ¿Cuáles son los nutrientes esenciales en los que se basa la comida real a la que hace referencia?

Los nutrientes esenciales son los ácidos grasos saludables y las proteínas de calidad, principalmente. Esta es la base de dietas cetogénicas que, salvo casos muy particulares de salud, pueden ser realizadas por cualquier persona con la guía de un nutricionista. Esto es muy importante. No se trata de tomar de internet cualquier dieta cetogénica o keto, sino de ser guiado por un especialista, según las necesidades nutricionales, costumbres alimentarias y características particulares de cada uno.

- En la alimentación cetogénica o keto, ¿cuál es la fuente de energía?

Las grasas saludables son la fuente más eficaz de energía, pues no generan secreción de insulina y dan saciedad al estimular las hormonas que controlan el apetito. Por otra parte, si bien la glucosa es necesaria, no hace falta consumirla con los alimentos, por lo cual no es un nutriente esencial. Lo que nuestro cuerpo no necesita en absoluto son los productos procesados como son los azúcares, aceites vegetales, golosinas o productos light, entre otros.

Lo mejor es mantenerse alejado del supermercado y volver a hacer las compras en la carnicería, granja, verdulería, mercado, igual que lo hacían nuestras abuelas. Todo lo que lleva una etiqueta con algo más que el producto que estamos adquiriendo, es un alimento procesado que contiene conservantes, aditivos, etc.

La idea es hacer un cambio en el paradigma, pero para eso es necesario estar informado y conocer. Después la decisión de qué comer es propia. Lo importante es recuperar nuestros orígenes y consumir comida real, que nuestra alimentación habitual no se base en ultraprocesados. Y recordar lo que siempre digo: Nada prohibido, todo equilibrado.

